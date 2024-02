Ascolti Sanremo 2024 seconda puntata: 60,1% di share/ -2 punti percentuali rispetto al 2023

Sono stati resi noti pochi minuti fa i dati degli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. I numeri sono stati comunicati e commentati in diretta su Rai Uno durante la puntata odierna di Storie Italiane, classico talk in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì e condotto da Eleonora Daniele. Il Festival ha fatto il 60,1 per cento di share con 10,3 milioni e poco più di spettatori, l’anno scorso la seconda serata del Festival era stata vista da 10,5 milioni di spettatori con il 62,3 per cento, quindi due punti in più rispetto a quest’anno, un calo ma numeri che restano altissimi. Di fatto si è verificato l’opposto di quanto accaduto dopo la prima serata, dove i punti percentuali sono stati superiore di circa 2/3 rispetto all’edizione del 2023. In collegamento con Storie Italiane i giornalisti commentano: “Ieri è stata una puntata un po’ più noiosa e poi il programma dura davvero tanto”.

E ancora: “Io sono curiosa quando ci sia stato il picco d’ascolto e credo ci sia stato con Giovanni Allevi, il momento più toccante ed intenso di questo Festival, un grande momento di televisione, quello che ci piace vedere sugli schermi della nostra Rai”. Ernesto Assante aggiunge: “10 milioni di persone sono un numeroso spropositato, esagerato”.

ASCOLTI SANREMO 2024 SECONDA PUNTATA: IL COMMENTO DI DAVIDE DESARIO

Davide Desario, numero uno dell’Adnkronos aggiunge: “La prima puntata è stata una mitragliatrice, ieri la puntata è stata oggettivamente un po’ più noiosa, non c’era più da scoprire alcune canzoni, e anche un po’ di confusione con il cantante che presenta un altro cantante, però il 60%, ragazzi…”.

Un altro ospite aggiunge: “Si rischia di passare dalla sagra del paese alla sagra di paese, come è successo con John Travolta, sono d’accordo con Davide che ieri sera c’era un pochino questo senso caotico”. Il riferimento è al famoso ballo del Qua qua di John Travolta ma anche alla decisione di “trasformare” i cantanti in presentatori.

