Thanat finisce sotto attacco ad Affari Tuoi: la sua reazione

Tra i protagonista dell’edizione di Affari Tuoi targata Stefano De Martino in queste settimane stiamo trovando Thanat, l’analista che nel corso delle varie puntate interviene durante le puntate della trasmissione e dispensa numeri riguardanti le possibilità e percentuali. Purtroppo però Thanat è finito spesso sotto attacco, con i telespettatori che sui social non si sono per niente risparmiati contro l’analista di De Martino, aggredito verbalmente:

“Ho letto dei commenti che mi davano del cesso. All’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa” si è sfogato su X Thanat esternando la sua delusione e la rabbia per l’accaduto nelle ultime settimane durante il gioco dei pacchi su Rai1.

Affari Tuoi e i numeri da record: decisiva anche la mossa di Thanat?

Nonostante le critiche gratuite rivolte a Thanat, Stefano De Martino continua a macinare grandi numeri con il suo game show su Rai1, Affari Tuoi infatti è una macchina inarrestabili di ascolti e ogni sera continua a incollare al video circa 5-6 milioni di italiani che non rinunciano alla spensieratezza del gioco dei pacchi, condotto maniacalmente dal conduttore e anche la mossa di inserire l’analista Thanat ha sicuramente giocato a favore del buon esito del programma.

Ogni sera puntualmente il pubblico di Affari Tuoi si riversa sui social per commentare l’andamento delle varie puntate, dove spuntano tra l’altro i pensieri riguardo a Thanat, che viene preso di mira purtroppo spesso e l’analista non ha fatto niente per nascondere questo suo malcontento.

