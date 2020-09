Asia Argento/ Da papà Dario a Fabrizio Corona, risponderà alle provocazioni?

ASIA ARGENTO OSPITE A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Asia Argento è pronta a tornare in tv. Secondo quanto annunciato da Mamma Rai, oggi l’attrice sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il neo programma del pomeriggio della rete ammiraglia Rai, e in molti sono pronti a scommettere che l’argomento potrebbe essere ancora un suo ex, Fabrizio Corona. Proprio ieri sera l’ex re dei paparazzi è stato ospite di Live Non è la d’Urso tirando di nuovo in mezzo la sua storia con Asia Argento e smentendo che si è trattato solo di una conoscenza finita male come lei stessa aveva confermato: “Lei veniva da una situazione molto drammatica e io l’ho aiutata da un punto di vista economico, non da un punto di vista morale, perché si è attaccata fortemente a me, si è innamorata, ma io sono uno che non può avere una compagna perché sono completamente pazzo, devo stare da solo” ma poi ha spezzato una lancia a suo favore dicendo che che era “l’unica che poteva sostenere un colloquio con Carlos Maria”.

ASIA ARGENTO RISPONDERA’ ALLE PROVOCAZIONI DI FABRIZIO CORONA E DEL PADRE DARIO?

Dall’altro lato, proprio nei giorni scorsi, ha parlato di lei anche Dario Argento che in occasione dei suoi 80 anni e annunciando una festa grandiosa per il momento solo rimandata, ha spiegato anche come sia diverso il rapporto che ha con Fiore da quello che ha con Asia Argento. Proprio a Storie Italiane ha ammesso: “Il rapporto che ho con Fiore è diverso da quello che ho con Asia ma l’amore è identico e autentico. Tutte e due sono vicine al mio cuore, sempre vicine, piene del mio affetto e del mio amore”. Oggi ospite a Oggi è un altro giorno Asia Argento avrà modo di spiegare le parole del padre e raccontare qualcosa di più sul loro complicato rapporto?



