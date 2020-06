Asia Argento, foto choc per Anthony Bourdain/ “Ecco il mio dolore, senza filtri”

Pubblicità

Asia Argento choc su Instagram. L’attrice ha infatti pubblicato una foto per ricordare Anthony Bourdain, chef morto suicida l’8 giugno 2018. Una foto molto “diretta”, perché si è mostrata senza filtri, in lacrime nel rivivere il dolore per la scomparsa dell’ex fidanzato. «You want pain? Here’s the pain. No filter needed. Two years without my love», ha scritto Asia Argento nella didascalia per la foto molto forte che ha deciso di condividere con i suoi fan. «Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Non c’è bisogno di un filtro. Due anni senza il mio amore», il significato di quanto ha scritto. Tanti i messaggi di affetto che ha ricevuto tra i commenti al suo post. «Mi spiace tantissimo vederti così», ha scritto un utente. C’è anche il commento di Eva Riccobono, che ha lasciato un cuore sotto al post di Asia Argento. C’è poi il “like” di Alessandro Cattelan. Un abbraccio virtuale in un momento così difficile.

ASIA ARGENTO E IL SUICIDIO DI ANTHONY BOURDAIN

Nei mesi scorsi Asia Argento ha collaborato con il duo francese di musica elettronica The Penelopes. La prima collaborazione risale al 2014, quando l’attrice coinvolse il duo nel suo film Incompresa, in anteprima al Festival di Cannes. Poi è arrivata l’idea di riprovarci, ma a livello musicale. «Il pezzo è nato dopo il suicidio del mio compagno, Anthony Bourdain», ha detto a gennaio Asia Argento. Come riportato da Amica, ha spiegato cosa c’è dietro questa canzone: «Parla proprio di suicidio. È la mia liberazione, la mia elevazione, il mio aiuto in un brutto momento. Ora sono riuscita a voltare pagina, anche se il dolore è sempre lì, dentro di me». Solo qualche mese fa diceva di aver voltato pagina, ma questo non vuol dire aver superato il dolore per il lutto. E il post di oggi pubblicato da Asia Argento lo conferma. Il dolore per la morte di Anthony Bourdain è sempre vivo, a maggior ragione in questi giorni in cui ricorre il secondo anno dalla perdita.





