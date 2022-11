Asia Gianese viene truffata e si sfoga sui social in lacrime / “Mi vogliono rovinare”

Asia Gianese truffata da un certo Matteo: lo sfogo dell’influencer

Asia Gianese, influencer milanese che vanta 1 milione di follower, ha raccontato di essere stata truffata. L’influencer avrebbe pagato un certo Matteo per un servizio di affitto automobili, andato a buon fine. Il suo duro sfogo sui social preoccupa i fan considerando le lacrime e il tono molto forte con cui parla.

Asia Gianese, pubblica delle storie su Instagram in cui esordisce: “Ho paura perchè questa persona mi sta minacciando che mi fa vendere la casa. Vuole farmi togliere dallo stato di famiglia. Non mi vuole ridare niente, vuole che gli mando una lettera e io non so cosa devo fare. Mi sta truffando da tantissimo tempo non so che c*o fare” E ancora: “Ho pure tolto l’avocato perchè lui in Italia non aveva nulla quindi non potevo fare causa a una persona che non ha niente intestato perchè li ha spesi, non so cosa ha fatto. Adesso è scappato è andato a Dubai e io non so cosa fare, mi ha bloccata.” Lo sfogo continua: “Io non ho fatto nulla di male, non mi sono fidata di una persona con cui stavo da tre anni… che poi è una persona a cui non ho mai chiesto nulla“. Asia Gianese conclude poi con parole forti: “Mi vuoi rovinare, vero? Sei pure a Dubai a fare la bella vita con i miei soldi. Ma io aspetto caro Matteo. Le tue cavolate per quanto tempo andranno avanti? Ladro, truffatore di m***.

Asia Gianese: “Non ho Onlyfans perchè non metto nudo”

In occasione di un’intervista a Non è l’Arena, Asia Gianese ha parlato del fenomeno di OnlyFans a cui diverse coetanee si stanno dedicando. L’influencer milanese ai microfoni di Massimo Giletti ha spiegato di non aver mai fatto uso della piattaforma perchè la ritiene “una forma di prostituzione” perchè “vendi parti del tuo corpo a fini sessuali”.

Asia Gianese, dunque, sarebbe contro il dover mostrare il suo corpo in rete: “Non scendo a questi livelli” dice l’influencer decisa. Dunque, l’influencer milanese non sembra voler far parte di quella fetta di coetanee che vende il suo corpo sui social.

