Asia e Anthony divorzieranno a Matrimonio a prima vista Italia 2024? La loro scelta

Sta per concludersi il percorso di Asia Marchesi e Anthony Giavarini a Matrimonio a prima vista 2024. L’esperimento sociale che vede sei single in cerca dell’amore arrivare all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partner sta per concludersi. Dopo sei mesi, infatti, Asia e Anthony dovranno decidere se restare insieme o chiedere il divorzio. A differenza delle altre coppie di questa edizione, Asia e Anthony non hanno problemi importanti come quelli della distanza, visto che entrambi sono di Bergamo e quindi, una volta fuori dal programma, potranno proseguire il loro matrimonio senza problemi.

Qualcosa tra i due però non va, visto che poco prima della scelta finale entrambi sono sopraffatti dai dubbi su un futuro di coppia insieme. Anthony è sempre più consapevole dei sentimenti che prova per Asia, ma tutto ciò lo frena e spaventa.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini usciranno insieme da Matrimonio a prima vista 2024?

I presupposti per il lieto fine tra Asia Marchesi e Anthony Giavarini a Matrimonio a prima vista 2024 ci sono davvero tutti. Sin dalla prima puntata, infatti, le cose tra i due sono andate alla grande a tal punto che Anthony si è innamorato di Asia. Ma cosa accadrà durante la scelta finale e cos’è successo poi una volta finito il programma? Possiamo anticiparvi che, nonostante qualche dubbio, i sentimenti di Asia e Anthony hanno prevalso, portando entrambi ad annunciare di voler rimanere marito e moglie. La loro convivenza è, dunque, andata avanti, e nella puntata della prossima settimana – Matrimonio a prima vista 2024 E Poi, scopriremo se poi tra loro è finita oppure no. Anche in questo caso possiamo spoilerarvi che Asia e Anthony sono ancora felicemente insieme: la loro storia d’amore continua a gonfie vele sotto lo stesso tetto.

