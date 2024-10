Matrimonio a prima vista 2024, la coppia formata da Asia Marchesi e Anthony Giavarini verso una decisione

Con l’avvicinarsi del traguardo, Asia Marchesi e Anthony Giavarini iniziano a riflettere sul loro futuro. Matrimonio a prima vista 2024, d’altronde, è agli sgoccioli e la coppia deve decidere il da farsi. A differenza delle altre coppie, Asia ed Anthony sembrano avere meno ostacoli lungo il percorso, come ad esempio il problema della distanza che attanaglia gli altri concorrenti. Loro, essendo di Bergamo, possono proseguire senza intoppi la conoscenza dopo il programma.

Prima di confrontarsi con gli esperti, così, Asia ed Anthony decidono di godersi gli ultimi scampoli di tempo insieme, rilassandosi al parco con un gelato e poi con dei giri romantici in funivia di fronte ad un paesaggio suggestivo. Stando alle anticipazioni di questa sera, mercoledì 30 ottobre, la notte anziché portare consiglio alimenta dubbi e incertezze: Anthony infatti prende sempre più consapevolezza dei suoi sentimenti per Asia e questo, da certi punti di vista, lo spaventa.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Matrimonio a prima vista 2024 esperienza indimenticabile… e ora?

Tra Asia Marchesi e Anthony Giavarini va così bene che entrambi sembrano dispiaciuti dal fatto che Matrimonio a Prima Vista 2024 sia ormai al termine. Lui è indeciso se dichiararsi alla sua compagna prima della scelta finale o dopo, se le cose dovessero andare bene. Asia, dal canto suo, ripensando all’esperienza vissuta nel reality di Real Time si chiede come sia possibile che il marito non veda in lei alcun difetto.

Per questo motivo inizia a pensare che una volta spente le telecamere del programma, l’incantesimo potrebbe rompersi una volta per tutte. Si tratta di paure logiche tutto sommato, ma in fondo questa coppia non poteva chiedere di meglio da questa esperienza.

