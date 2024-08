Assaggiatrice di Maxibon, questo l’annuncio pubblicato circa un mese fa e che ha visto pervenire ben 30.000 candidature. L’opportunità, infatti, era di quelle importanti visto che il lavoro viene definito “dei sogni”: oltre a dover assaggiare il Maxibon e gelati tutto il giorno, prevede anche una retribuzione non da poco, leggasi 1.000 euro per una sola giornata lavorativa.

Caffè, l'ultimo business dei vip americani/ Da George Clooney a Millie Bobby Brown: un'ossessione...

Ecco perchè lo si è descritto come il “lavoro dei sogni”. Anche la location dove il lavoro andava svolto non era poi così male, visto che la selezionata da Infojobs si è dovuta recare presso l’Acquafan di Riccione, forse il parco acquatico più famoso d’Italia e tappa obbligata per tutti coloro che hanno visitato la Riviera Romagnola. L’evento, in occasione del 35esimo compleanno del famoso gelato Maxibon, il cui spot è stato interpretato anni fa da Stefano Accorsi e da Cristiana Capotondi, si è svolto negli scorsi giorni e non è stato facile scegliere fra le migliaia di candidature pervenute, attirate dal lauto conguaglio e nel contempo dalla possibilità di degustare dei gelati gratuitamente.

Una dieta senza zucchero aggiunto permette di “ringiovanire”/ Lo studio “Bastano 10 gr in meno al giorno”

ASSAGGIATRICE DI MAXIBON: LA FORTUNATA SOFIA GIACOMELLI

Alla fine l’ha spuntata la giovane Sofia Giacomelli, che ha potuto scoprire tutti i segreti di uno dei gelati più venduti in Italia, senza dubbio il più famoso insieme al Cornetto e al Magnum. La giovane assaggiatrice di Maxibon si è detta ovviamente entusiasta per l’opportunità dedicatole, definendolo davvero il lavoro dei sogni.

L’idea di questo lavoro senza dubbio inusuale è venuta ad Infojobs che ha pensato di aprire le candidature per quelli che vengono definiti Cool Jobs che si può tradurre in “lavori davvero belli” e che tutti sognano di fare almeno una volta nella vita, anche senza ricevere alcuna remunerazione. Pensate ad esempio ad un appassionato di auto che può guidare per un giorno una Ferrari, o magari un calciatore che può allenarsi con i professionisti di Serie A. Fra i Cool Job anche l’assaggiatrice di Maxibon e di gelati: chi si farebbe pagare per mangiare questo gustoso dolce estivo tutto il giorno?

Ready to drink sempre più diffusi in Italia/ Dallo Spritz al Mojito, i cocktail già pronti spopolano