Dieta del gelato/ Meglio la frutta o le creme? Fra nutrienti e proteine: “Ok anche per bimbi e anziani”

La dieta del gelato potrebbe essere un piano alimentare perfetto per questo periodo in cui le temperature stanno salendo ben al di sopra delle medie del periodo. Il gelato piace a tutti, è fresco (quindi regala una sensazione appunto di freschezza), ed è inoltre nutriente. Attenzione però, perchè la dieta del gelato non è per tutti, e servono alcune accortezze prima di poter fiondarsi a capofitto su una bella vaschetta. La prima cosa da sapere è che il gelato principalmente consigliato è quello artigianale, che si compra nelle classiche gelaterie di paese o di città, da preferire di gran lunga rispetto al gelato confezionato.

Per comprendere meglio quale sia la migliore dieta del gelato possibile, Sanità Informazione ha parlato con Giampiero Michelangelo, esperto di medicina dello sport e di scienze dell’alimentazione, secondo cui il gelato è un alimento ideale in ogni stagione, ancor di più ovviamente in estate, in quanto ha un buon valore nutrizionale. Ovviamente, come per tutto, non bisogna esagerare, di conseguenza bisogna puntare su un valore calorico non superiore alle 150 kcal, qualora lo si dovesse consumare come merenda o come spuntino al mattino, mentre se doveste utilizzare la dieta del gelato inteso come sostituzione di un pranzo, allora si può stare anche entro le 350-400 kcal, meglio se con l’aggiunta di un po’ di frutta o della verdura.

DIETA DEL GELATO: SE SI PREFERISCONO LE CREME…

I momenti migliori per consumarlo, secondo Michelangelo, restano comunque il pomeriggio o il dopo cena, sia in estate quanto in inverno. Attenzione anche ai gusti da scegliere, perchè a seconda di creme o frutta, ci sono nutrienti differenti. Ad esempio, se si preferiscono le creme, si potrà godere di un buon apporto di proteine, in particolare glucidi, ma anche lattosio e saccarosio. Attenzione anche alle vitamine A e B2, così come i nutrienti del latte, leggasi calcio e fosforo, che sono tipicamente indicati per alimentare le nostra ossa.

L’esperto nutrizionista consiglia di aggiungere dei cereali, con la possibilità di arricchire il pasto anche con dell’amido. Ovviamente anche il gelato confezionato non è sconsigliato, e tra l’altro lo stesso permette di scoprire meglio l’apporto calorico grazie alle varie etichette, di modo da bilanciare ancor di più le calorie.

DIETA DEL GELATO: I NUTRIENTI DEI GUSTI ALLA FRUTTA

Chi invece preferisce la dieta del gelato con i gusti alla frutta, in quel caso potrà godere di più fibre e fruttosio, ma anche potassio, vitamine A, C ed E, oltre che di antiossidanti, mentre ci saranno meno grassi e meno proteine. Ma il gelato può essere indicato per tutti? Sia gli anziani che i bambini possono gustarsi un bel gelato, ma ovviamente la raccomandazione di Michelangelo è che venga inserito in una dieta equilibrata dove apportiamo anche altri nutrienti fondamentali per il nostro organismo.

Diverso è comunque il discorso per quelle persone che soffrono di determinate patologie, come ad esempio il diabete, che devono stare attente a non sgarrare, ma in ogni caso anche per loro, un gelato sporadico, meglio se alla frutta e con un basso contenuto calorico, può essere indicato.











