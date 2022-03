ASSEDIO MARIUPOL, INTERROTTI CORRIDOI UMANITARI/ Kiev: “300mila ostaggi dei russi”

VIOLATO (ANCORA) IL CESSATE IL FUOCO A MARIUPOL

Per il quarto giorno consecutivo a Mariupol è fallito il tentativo di evacuazione dei civili nei due corridoi umanitari “aperti” dalle forze russe che cingono d’assedio la città sul Mar d’Azov da una settimana. Dopo l’annuncio della apertura dei passaggi fuori Mariupol fatto dall’ambasciatore russo all’Onu – diretta conseguenza dei negoziati aggiornati ieri in Bielorussia dalle delegazioni russe e ucraine – è il Ministero degli Esteri di Kiev a denunciare l’interruzione del “cessate il fuoco” visti i nuovi bombardamenti e attacchi dell’esercito russo.

«Le truppe di Mosca hanno lanciato un attacco in direzione del corridoio umanitario», denuncia il Ministero della Difesa ucraina, accusando Mosca di star violando la tregua da lei stessa siglata ieri. Secondo le forze armate ucraine, sentite le autorità locale nel Sud-Est del Paese, l’esercito russo ha aperto il fuoco «nella direzione del corridoio umanitario. Queste azioni dell’esercito russo non sono altro che genocidio contro il popolo ucraino». Sebbene le strade siano state sgombrate e sminate per permettere l’evacuazione dei civili, conclude il Ministero della Difesa di Kiev, «il nemico non ha lasciato andare via donne, anziani e bambini».

MARIUPOL, STOP CORRIDOI UMANITARI: “300MILA IN OSTAGGIO”

Per ora non giungono commenti ufficiali da Mosca circa le accuse pesantissime lanciate da Kiev sulla difficile situazione di Mariupol che si aggiunge a quella altrettanto devastante a Kharkiv, Sumy, Odessa e la stessa Capitale. È ancora più netto il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in attesa che giovedì voli in Turchia per incontrare per la prima volta dall’inizio delle guerra l’omologo russo Sergey Lavrov: «La Russia tiene in ostaggio 300mila civili a Mariupol, impedisce l’evacuazione umanitaria nonostante gli accordi con la mediazione del CICR», scrive sui social. Addirittura, conclude Kuleba invocando l’interesse internazionale sulla situazione drammatica sul fronte umanitario a Mariupol, «Un bambino è morto ieri per disidratazione (!) ! I crimini di guerra fanno parte della strategia deliberata della Russia. Esorto tutti gli stati a chiedere pubblicamente: Russia, lasciate andare le persone!». In nuovo video pubblicato sul canale Telegram, il Presidente Zelensky incalza tanto Mosca quanto l’Occidente: «A Mariupol i russi hanno deliberatamente tagliato i rifornimenti di acqua e cibo oltre all’elettricità. Un bambino è morto disisdratato. I russi stanno continuando a non rispettare la tregua mentre Mariupol non può aspettare».

