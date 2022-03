Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Oggi tregua in Ucraina: caos centrali nucleari

GUERRA UCRAINA, OGGI NUOVA TREGUA PER CORRIDOI UMANITARI

Entrati nel 14esimo giorno di guerra “mondiale” tra Russia e Ucraina va segnalata subito la nuova tregua per il “cessate il fuoco” temporaneo siglata nella notte che dovrebbe permettere corridoi umanitari anche per la giornata di oggi 9 marzo. I tentativi nei giorni scorsi sono stati a più riprese interrotti o sospesi per attacchi dell’esercito russo o per mancanza di fiducia nelle autorità ucraine di far uscire i civili nei passaggi “controllati” da Mosca.

Con l’avvicinarsi però dell’incontro, confermato, domani in Turchia tra i due Ministri degli Esteri Lavrov e Kuleba – atto a scongiurare una vera e propria “terza guerra mondiale” scaturita dal conflitto in Ucraina – lo sforzo per trovare un compromesso potrebbe portare ad un più convinto impegno nel rispettare un “cessate il fuoco” decente. Non sono mancati purtroppo nella notte altri bombardamenti in diverse città dell’Ucraina: si segnalano a Severodonestk, nella parte del Donbass ancora in mano a Kiev, bombe con almeno 10 morti come bilancio. A Sumy invece, mentre continua il corridoio umanitario aperto (sono fuggiti solo ieri circa 5mila cittadini, spiega il vice direttore dell’ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko), viene denunciata la presenza di altri attacchi nelle ultime ore dell’esercito russo contro la difesa della città. Stessa situazione segnalata a Mariupol e Kharkiv, mentre dalla Difesa UK viene reso noto come al momento sia fallita la presa di Kiev da parte dell’esercito di Putin. «La difesa aerea ucraina, pur non dotata di mezzi di ultima generazione, sta ottenendo notevoli successi contro quella russa», spiega il Ministero della Difesa di Londra. Motivo per cui i russi hanno cominciato a sganciare attacchi più ad altra quota per evitare di incrociare la contraerea da terra dell’esercito ucraino, equipaggiato con armi occidentali.

Mentre a Kiev continuano a risuonare le sirene anti-aree, l’avanzata dell’esercito russo per il momento si dirige sul controllo delle centrali elettriche e soprattutto nucleari: la Guardia Nazionale Russa ha fatto sapere di avere preso il pieno controllo della centrale di Zaporizhzhya, dopo che 240 persone avrebbero deposto le armi senza arrivare allo scontro effettivo davanti al sito. Parallelamente, i sistemi per il monitoraggio a distanza dei materiali nucleari presso la centrale di Chernobyl in Ucraina hanno smesso di trasmettere dati all’Agenzia internazionale per l’energia atomica: lo ha reso noto stamattina la stessa Aiea. Il direttore Rafael Grossi «ha indicato che la trasmissione a distanza dei dati dai sistemi di monitoraggio dei controlli di sicurezza installati presso la centrale nucleare di Chernobyl è stata interrotta», si legge in un comunicato dell’Aiea. Con l’annuncio ieri di Biden sull’embargo americano su gas e petrolio russo – scelta compiuta anche dal Regno Unito – la “terza guerra mondiale” rischia di essere già tale sul fronte economico: Mosca stamane con il direttore del dipartimento per la Cooperazione economica del ministero degli Esteri, Dmitry Birichevsky, fa sapere all’agenzia Ria Novasti che «La Russia sta lavorando ad una risposta rapida e ponderata alle sanzioni imposte dall’Occidente, che sarà avvertita nelle aree più sensibili per coloro a cui si rivolge». Nuovi colloqui sull’asse Ue-Nato sono previsti in giornata, con Draghi e Macron in bilaterale questo pomeriggio in vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani: le “mediazioni” effettive continuano a latitare, in attesa che dalla Turchia possa emergere qualche novità che ponga Zelensky e Putin per la prima volta dall’inizio della guerra in grado di “concordare” il piano dei negoziati. Ieri un piccolo spiraglio è stato aperto dal Presidente ucraino quando ha parlato alla ABC spiegando che su «Donbass e Crimea un compromesso si può trovare»; non solo, Zelensky ha anche aggiunto di essere «raffreddato» il percorso di adesione alla Nato, confermando di fatto la richiesta n. 1 di Putin per far cessare le ostilità all’istante.

