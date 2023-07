ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Così cominciò un anno fa! Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: SI COMINCIA

L’attesa è finita, fra pochi minuti inizierà a svelarsi anche per l’Atalanta il calendario Serie A 2023-2024, ne approfittiamo allora per ricordare come cominciò per i nerazzurri bergamaschi il campionato precedente. Abbiamo già ricordato la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Sampdoria nella prima uscita a Marassi di sabato 13 agosto, la seconda giornata invece prevedeva il derby lombardo tra le mura amiche contro il Milan, terminato con un buon pareggio per 1-1.

La marcia del mese di agosto fu comunque davvero positiva per i nerazzurri orobici del mister Gian Piero Gasperini, infatti l’Atalanta alla terza giornata si impose per 0-1 nella trasferta sul campo dell’Hellas Verona, mentre ecco un turno infrasettimanale ancora ad agosto per quanto riguarda la quarta giornata, che vide la prima vittoria casalinga per l’Atalanta, 3-1 contro il Torino anche se in realtà fu il posticipo giocato quando eravamo già al 1° settembre. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario dell’Atalanta per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL CAMMINO DELLA DEA

Oggi anche l’Atalanta scoprirà il calendario Serie A 2023-2024, naturalmente pure a Bergamo sta crescendo l’attesa per il sorteggio di mezzogiorno, dal momento che andrà a comporre il cammino dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini nella stagione che riporterà la Dea a disputare anche l’Europa League, grazie all’eccellente quinto posto in classifica con il quale l’Atalanta ha terminato appena un mese fa il precedente campionato di Serie A.

L’Atalanta dunque è stata protagonista di un buonissimo cammino, sigillato dal divertentissimo successo per 5-2 contro il Monza all’ultima giornata, che ha garantito definitivamente per i nerazzurri bergamaschi il quinto posto e di conseguenza appunto la qualificazione per l’Europa League, grazie alla quale l’Atalanta rilancerà la sua eccellente tradizione europea recente. Da qui si riparte: come sarà il calendario dell’Atalanta nella Serie A 2023-2024?

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso di conseguenza sta per arrivare il momento di scoprire anche per l’Atalanta il calendario Serie A 2023-2024. Naturalmente, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché l’inizio di una nuova avventura è sempre un momento particolarmente emozionante. Possiamo allora ricordare che nello scorso campionato l’Atalanta debuttò sabato 13 agosto 2022 con una bella vittoria esterna per 0-2 a Marassi, sul campo della Sampdoria.

Le partite più attese saranno poi tutte quelle contro le big, fatalmente con un occhio di riguardo per quelli che saranno i grandi derby lombardi contro Inter e Milan, magari anche per andare a caccia di una rivincita, dal momento che nel campionato precedente l’Atalanta ha perso entrambe le partite contro i “cugini di colore” dell’Inter, mentre contro il Milan sono arrivati un pareggio al Gewiss Stadium e una sconfitta a San Siro. Gian Piero Gasperini che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per la sua Atalanta?

