Video/ Atalanta Monza (5-2) gol e highlights: la Dea torna in Europa League (Serie A, 4 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MONZA: GOLEADA!

L’Atalanta chiude in bellezza la stagione, con una goleada al Monza la Dea blinda il quinto posto e si qualifica direttamente ai gironi della prossima Europa League. Dopo un anno di pausa i ragazzi di Gasperini avranno quindi la possibilità di recitare nuovamente un ruolo da protagonista anche in campo internazionale. I brianzoli si congedano con una sconfitta decisamente pesante che non cancella in alcun modo lo splendido campionato della formazione allenata da Palladino, che ha preso in carico una squadra sull’orlo del baratro e l’ha condotta fino alla parte sinistra della classifica.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 5-2): la Dea va in Eeropa League! (Serie A, 4 giugno 2023)

Le emozioni si susseguono fin dal fischio d’inizio, la serata non comincia nel migliore dei modi per Caldirola che con un passaggio in orizzontale (cosa che ti vietano di fare quando ti iscrivi a una qualsiasi scuola calcio) regala il pallone a Koopmeiners, il trequartista danese sbaglia clamorosamente graziando Di Gregorio ma poi avrà modo di farsi perdonare con gli interessi siglando una tripletta.

Diretta/ Ascoli Monza Primavera 2 (risultato finale 5-7 dcr): brianzoli promossi ai rigori! (3 giugno 2023)

Il terzo gol è da applausi a scena aperta, segnato quasi da centrocampo, in collaborazione con il portiere ospite che si fa trovare colpevolmente lontano dai pali. Un bottino a cui bisogna aggiungere l’assist per Højlund e l’incitamento per Muriel che completa la festa firmando il definitivo 5-2. Le reti – comunque pregevoli – di Colpani e Petagna servono solamente ad arricchire le statistiche di un match spettacolare e condizionato dalla pioggia torrenziale che non ha concesso un attimo di tregua, soprattutto nel secondo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MONZA 5-2, SERATACCIA PER DI BELLO

A rovinare l’atmosfera ci ha pensato l’arbitro Di Bello che a un certo punto ha perso completamente il controllo della situazione, influenzando in maniera negativa il prosieguo del match. Prima nega un calcio di rigore all’Atalanta per un tocco con il braccio da parte di Carlos Augusto che nel tentativo di contrastare Lookman aumenta il volume del corpo. Il fischietto di Brindisi viene richiamato all’on-field review eppure non cambia idea e conferma la decisione iniziale, ossia quella di lasciar correre. Poi interrompe senza alcun motivo un’azione offensiva degli orobici con Højlund – favorito da un rimpallo – lanciatissimo verso la porta di Di Gregorio, fermando il gioco per un fallo di mano (questo sì inesistente). Episodio che provoca la rabbia di Gasperini, subito allontanato dall’area tecnica. Non contento, il direttore di gara espelle Marlon – appena entrato – per una sbracciata ai danni di Koopmeiners che andava sicuramente sanzionata, ma non con il cartellino rosso, bastava una semplice ammonizione. Rimasto in dieci uomini, il Monza – che meritava senza dubbio un finale diverso – è costretto a capitolare in maniera rovinosa.

Diretta/ Monza Lecce (risultato finale 0-1): Gytkjaer sbaglia il rigore, Colombo no: salentini salvi al 101'!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA MONZA 5-2, IL TABELLINO

ATALANTA-MONZA 5-2 (2-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello (88’ Rossi), Toloi, Djimsiti, Scalvini (60’ Okoli); Mæhle, de Roon, Éderson (88’ De Nipoti), Zappacosta; Koopmeiners, Pašalić (60’ Lookman); Højlund (83’ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (69’ Birindelli), Marí, Caldirola; Ciurria (82’ Antov), Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari (82’ Machin), Colpani (69’ Marlon); Mota Carvalho (62’ Petagna). All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi).

AMMONITI: 33’ Rovella (M), 63’ Izzo (M), 64’ Toloi (A).

ESPULSI: 67’ Gasperini (A) per proteste, 70’ Marlon (M) per gesto antisportivo.

RECUPERO: 1’ pt, 8’ st.

MARCATORI: 12’, 45’+1’ e 79’ Koopmeiners (A), 51’ Colpani (M), 74’ Højlund (A), 81’ Petagna (M), 90’+2’ Muriel (A).

© RIPRODUZIONE RISERVATA