Atalanta in Supercoppa Europea 2024/ Quale sarà l’avversaria? Data e luogo della finale (23 maggio)

ATALANTA IN SUPERCOPPA EUROPEA 2024: QUALE AVVERSARIA?

L’Atalanta ha vinto l’Europa League, e naturalmente lo sappiamo: abbiamo ancora negli occhi lo straordinario 3-0 al Bayer Leverkusen che, imbattuto nelle precedenti 51 partite stagionali e vincitore della Bundesliga con cinque giornate di anticipo, è stato letteralmente annientato dalla banda di Gian Piero Gasperini. Questi i fatti di ieri sera, che però potrebbero portare l’Atalanta a sollevare un altro trofeo internazionale a stretto giro di posta: va infatti ricordato che la vittoria dell’Europa League ha qualificato la Dea alla prossima Supercoppa Europea 2024, che si giocherà il 14 agosto al National Stadium di Varsavia, dunque in Polonia. La Uefa non ha cambiato la formula.

La Supercoppa Europea 2024 sarà disputata tra la vincitrice dell’Europa League, appunto l’Atalanta, e quella della Champions League, questo almeno da quando è sparita la Coppa delle Coppe la cui vincente, l’ultima è stata la Lazio, si qualificava per il trofeo di fine estate. Ora, l’Atalanta aspetta la sua avversaria in Supercoppa Europea 2024: la conoscerà il primo giugno, quando a Wembley andrà in scena la finale di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid. Con entrambe ci sarebbe la possibilità di una rivincita, la grande domanda sarà chi sarà l’allenatore in questa sfida – per Gian Piero Gasperini si è parlato e si parla di addio, lui stesso sembra aver confermato – ma per il momento giustamente l’Atalanta si gode la sua Europa League, sapendo che presto sarà anche in Supercoppa Europea.

ATALANTA ANCHE IN UEFA CONMEBOL CUP

Non solo: l’Atalanta giocherà anche la Uefa Conmebol Cup 2024, una competizione che le due federazioni hanno creato e costituito lo scorso anno, e che possiamo dire segua la scia della Finalissima di Wembley tra Italia e Argentina, vale a dire le vincitrici di Europeo e Copa America. La Uefa Conmebol Cup per il momento è un trofeo minore: la giocano la vincente dell’Europa League, per l’appunto, e quella della Coppa Sudamericana, che naturalmente non è da confondersi con la Copa Libertadores che rimane il principale trofeo assegnato in ambito Conmebol. Come dicevamo, abbiamo già avuto un’edizione di questo torneo: l’anno scorso, al Sanchez Pizjuan e dunque in casa, il Siviglia ha battuto ai rigori gli ecuadoriani dell’Independiente del Valle.

Quest’anno invece, con data e luogo ancora da definire, toccherà all’Atalanta: ancora una volta ci sarà una squadra dell’Ecuador che è la LDU Quito, Come detto il grande appuntamento rimane quello della Supercoppa Europea 2024 che potrebbe portare l’Atalanta a vincere due trofei internazionali nello spazio di qualche mese, aprendo tecnicamente un ciclo (anche se non propriamente così) anche in ambito europeo, ma vincere anche la Uefa Conmebol Cup potrebbe nel frattempo essere qualcosa in più per aumentare il prestigio internazionale della società orobica, magari nell’attesa che questa competizione assuma un valore pari o vicino alla Supercoppa e gli altri titoli che sono annualmente in palio.











