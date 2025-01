ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE? STASERA A BARCELLONA

Impresa difficile, l’Atalanta che si qualifica agli ottavi di Champions League sostanzialmente in un solo caso: certamente può sempre accadere qualche altro scenario meno contemplato, ma intanto possiamo dire che, quando manca poco alla trasferta contro il Barcellona, la situazione della Dea è pericolante anche dopo il netto 5-0 allo Sturm Graz, che ha piazzato l’Atalanta al settimo posto in classifica con 14 punti, curiosamente unica squadra con questo bottino nel super girone. Ora, essendo già dentro le prime otto l’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League con una vittoria: questo è assolutamente pacifico e aritmetico.

Poi eventualmente si guarderà quale sarà la sua posizione nella classifica finale e dunque la possibilità di avere o meno un’avversaria abbordabile in uscita dai playoff. Il problema per la Dea è che la sua partita è parecchio complicata: il Barcellona è secondo in classifica, già qualificato agli ottavi ma con la possibilità d strappare il primo posto al Liverpool, in più davanti ai propri tifosi Hansi Flick vorrà anche riscattare un periodo non troppo buono in campionato, al netto del 7-1 rifilato al Valencia nell’ultimo turno. Di conseguenza, Gian Piero Gasperini dovrà provare a vincere.

ECCO I RISULTATI UTILI PER L’ATALANTA

Perché questo? L’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League davvero solo con una vittoria? Non è così ed è ovvio ma, volendo ipotizzare, calendario e classifica alla mano le squadre che possono superare la Dea con una vittoria sono 9, ne abbiamo tolte due perché Brest Real Madrid e Lille Feyenoord sono sfide dirette e dunque almeno una delle due resterebbe indietro. L’Atalanta è settima: anche con un pareggio, basterebbe che solo due di queste avversarie a quota 13 punti vincesse la sua partita, e abbiamo l’Aston Villa che ospita il Celtic, Lille e Feyenoord che appunto si sfidano tra loro (qui si tifa per il pareggio) e il Bayer Leverkusen in casa contro lo Sparta Praga.

Tradotto: che almeno una delle due vinca è assolutamente facile, quasi fuori questione quelle a 12 con il pareggio al Montjuic perché l’Atalanta parte da un più che rassicurante +14 di differenza reti, difficilmente superabile. Tuttavia il punto difficilmente basterebbe: ecco perché nonostante la posizione di classifica sia ottimale abbiamo detto che l’Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League vincendo sul campo del Barcellona, speriamo che arrivi un’altra notte magica per la banda di Gasperini.