ATALANTA SPORTING LISBONA/ Probabili Formazioni, quote: sfida tra i centravanti (Europa League 14 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA: IL DUELLO

Nelle probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona, mettiamo adesso a confronto i due giocatori indiziati per essere le prime punte dei nerazzurri e dei lusitani nel ritorno degli ottavi di Europa League. Per l’Atalanta abbiamo Charles De Ketelaere, che in stagione finora ha segnato dieci gol e servito sette assist, con la media di una rete segnata ogni 201 minuti giocati, mentre limitandoci alla sola Europa League ha cinque presenze e due gol, cioè quelli segnati nella fase a gironi contro il Rakow sia all’andata sia al ritorno.

Diretta/ Atalanta Sporting Lisbona risultato live, streaming video tv: Gasp ci crede! (EL, 14 marzo 2024)

Stagione del rilancio per CDK dopo la delusione al Milan, ma stagione della consacrazione anche per il classe 1998 svedese Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, che infatti ha segnato già la bellezza di 33 gol (più 12 assist serviti) in 37 presenze, segnando una rete ogni 92 minuti giocati. In Europa League siamo a cinque gol più un assist in otto presenze, Viktor Gyökeres segnò anche all’andata del match dei gironi contro l’Atalanta, ma per i nerazzurri è un bel ricordo perché vinsero comunque per 1-2 a Lisbona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Atalanta Sporting Lisbona/ Diretta tv: c'è scelta davanti (Europa League, 13 marzo 2024)

CHI GIOCA AL GEWISS STADIUM?

Le probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona ci introducono alla partita del Gewiss Stadium, che alle ore 21:00 di giovedì 14 marzo è valida per il ritorno degli ottavi in Europa League 2023-2024: quarto incrocio nel torneo per le due squadre che si erano affrontate anche nel girone, e che una settimana fa hanno pareggiato 1-1 all’Alvalade lasciando dunque ogni discorso aperto circa la qualificazione ai quarti. L’Atalanta può avere qualcosa in più perché gioca in casa e già nella prima fase aveva ottenuto un successo contro lo Sporting Lisbona; i lusitani però stanno facendo davvero molto bene, e già l’anno scorso avevano raggiunto i quarti di Europa League.

Serie A, quarto posto in Champions League: pronostici e quote/ Chi e’ il favorito?

Per l’Atalanta comunque è una bella occasione da sfruttare per fare un altro passo di avvicinamento verso una finale che sarebbe storica; in campionato la Dea arriva dal 2-2 di Torino contro la Juventus, per il sesto campionato consecutivo non ha perso all’Allianz Stadium e rimane in corsa per un posto nella prossima Champions League. Adesso è arrivato il momento di valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium di Bergamo, dunque possiamo prenderci un po’ di tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Atalanta Sporting Lisbona, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra orobica vi farebbe guadagnare 1,92 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione portoghese, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,60 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA

LE SCELTE DI GASPERINI

Naturalmente Gian Piero Gasperini affronta Atalanta Sporting Lisbona con difesa a tre e centrocampo a quattro, e poi il solito attacco fluido: proprio dalla zona offensiva partiamo, perché ci sono tanti dubbi e parecchi giocatori che possono essere titolari. Ipotizziamo due maglie per Aleksey Miranchuk e Lookman, la terza se la giocano Koopmeiners – reduce dalla tripletta di Torino – Scamacca e De Ketelaere, con la possibile sorpresa El Bilal Touré: qui davvero da capire cosa Gasperini sceglierà di fare, mentre per gli altri reparti le soluzioni sembrano maggiormente fissate. In porta avremo l’avvicendamento con Musso titolare e Carnesecchi in panchina, davanti all’estremo difensore argentino torna titolare Kolasinac che dunque ricompone la linea a tre con Scalvini e Djimsiti; per quanto riguarda il centrocampo si rivede De Roon che ha riposato contro la Juventus, con lui dovrebbe agire Ederson e sulle corsie laterali le scelte dell’allenatore dell’Atalanta dovrebbero ricadere su Holm e Ruggeri, qui abbiamo Zappacosta e Bakker che con Hateboer potrebbero mettere in discussione queste due maglie ma staremo a vedere tra qualche ora.

LE MOSSE DI AMORIM

Solito 3-4-3 per Ruben Amorim, che in Atalanta Sporting Lisbona torna a inserire qualche titolare che ha fatto riposare in campionato: ritrovato Gonçalo Inacio che guiderà la difesa in compagnia di Coates e uno tra Matheus Reis e Diomande in un ballottaggio ancora da definire, in porta ci sarà ancora Israel mentre a centrocampo non si discute sull’utilizzo del motorino giapponese Morita e l’ex Lecce Morten Hjulmand, che sulle fasce laterali saranno accompagnati da Ricardo Esgaio e Nuno Santos, entrambi per l’appunto seduti in panchina all’inizio della partita che lo Sporting Lisbona ha vinto 3-0 fuori casa. Nel tridente offensivo le scelte non mancano: anche l’ex Barcellona Trincao è tornato a disposizione di Amorim, tuttavia le fasce dovrebbero già essere presidiate da Marcus Edwards e Pedro Gonçalves e così anche il ruolo di prima punta, Paulinho è certamente una candidatura più che affidabile ma il titolare sarà lo svedese Gyokeres, che sta avendo la stagione della consacrazione e può lanciarsi verso un’avventura in una big europea.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Al. Miranchuk, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Matheus Reis, Gonçalo Inacio, Coates; Ricardo Esgaio, Morita, M. Hjulmand, Nuno Santos; M. Edwards, Gyokeres, Pedro Gonçalves. Allenatore: Ruben Amorim











© RIPRODUZIONE RISERVATA