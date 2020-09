Atm, nuove regole mezzi Milano/ Posti seduti 100%, tara tornelli metro, app su flussi

In vista della ripresa della scuola e di diverse attività lavorative a “pieno regime”, Atm Milano ha pubblicato le nuove regole anti-Covid sui mezzi di superfici e metro, aggiornando i termini con l’ultimo Dpcm 7 settembre per le linee guida sul trasporto pubblico locale. Con le nuove norme nazionali la mascherina resta sempre obbligatoria sia sui mezzi che nell’attesa alle banchine, tutti i posti a sedere tornano ad essere disponibili e restano sempre validi i percorso guidati nelle stazioni: ci sarà dunque maggiore capacità di trasporto – l’80% dei posti totali – ma dovrà rimanere fissa la regola di un distanziamento corretto e per questo vengono apportate da Atm nuove regole su metro, tram e bus: in metropolitana vengono ricalibrati i sistemi di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, portando così la capienza massima dei mezzi non oltre l’80%. Per farlo, laddove vi fosse un numero maggiore di passeggeri, gli ingressi saranno contingentati con la chiusura temporanea dei tornelli. Su tram e bus invece, con il raggiungimento della capacità massima di posti, l’autista inviterà con annunci sonori gli ultimi passeggeri saliti a scendere e attendere il prossimo mezzo.

TUTTE LE ALTRE REGOLE ATM

Si ricorda alla clientela dei trasporti Milano di prenotare sempre la fermata per scendere, poiché il conducente potrebbe non effettuarla nell’eventualità di vettura già completa. È cominciata invece in questi giorni una profonda santificazione “aggiunta” a quella che normalmente viene effettuata per poter permettere un rientro a pieno regime di tutti i posti a sedere sui mezzi Atm: in tutte le stazioni delle metropolitane saranno inseriti i distributori di gel igienizzante per le mani, così avverrà anche sui filobus da lunedì 14 settembre. Sarà garantito un ricambio costante dell’aria a bordo dei mezzi, prosegue la possibilità di acquistare biglietti e ricarica abbonamenti su app e sito mentre arrivano novità sui flussi di passeggeri: «i passeggeri avranno a disposizione anche una nuova funzione finalizzata sulla App, con la quale potranno consultare l’affluenza in tutte e 113 le stazioni della metro secondo le diverse fasce orarie della giornata». Grazie a questo strumento, spiega l’Atm, ci sarà un algoritmo che darà «una previsione costantemente aggiornata del grado di frequentazione delle stazioni. I passeggeri quindi potranno verificare lo stato di affollamento delle stazioni per pianificare al meglio i propri spostamenti». A questa pagina è possibile trovare nel dettaglio tutte le novità e le regole Atm previste dopo il Dpcm 7 settembre.

Anche per affrontare la #Fase3 abbiamo impegnato tutte le nostre energie, aggiungendo nuove misure a quelle introdotte nei mesi recenti. Per accogliere sia i passeggeri che tornano sui mezzi dopo tanto tempo, sia quelli che non hanno mai smesso di viaggiare con noi. pic.twitter.com/Rs6cx5PPrU — ATM (@atm_informa) September 10, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA