Jessica Morlacchi e gli attacchi di panico: cosa sono

Sono molto comuni, ma spesso senza un motivo apparente: gli attacchi di panico possono essere molto difficili da gestire. Lo sa bene ad esempio Jessica Morlacchi, che al Grande Fratello 2024 ha raccontato di essere arrivata a rinunciare al suo sogno di cantare per questo motivo. Quando si hanno questi attacchi si può anche arrivare a pensare di morire, si perde il controllo e si ha il battito accelerato. Sono alcuni dei sintomi fisici e psicologici difficili da gestire, soprattutto se non si hanno gli strumenti necessari per affrontarli.

Spesso gli attacchi di panico vengono confusi con degli stati di grande agitazione e ansia, ma in realtà possono esseri distinti. Una fonte autorevole come il Manuale MSD per i pazienti definisce questi attacchi come un estremo malessere che si prova per un breve periodo, una condizione di ansia o paura che si presenta improvvisamente insieme a sintomi fisici ed emotivi.

I sintomi degli attacchi di panico e le cure

Il problema degli attacchi di panico è che condizionano la vita quotidiana di chi ne soffre. In alcuni casi ci possono essere delle situazioni particolari a innescarli, ad esempio chi soffre di particolari fobie che possono rappresentare un fattore scatenante. Chi soffre di disturbi di ansia o altre condizioni psicologiche, come la depressione, può soffrire di attacchi di panico anche senza motivi reali, infatti c’è un gruppo ristretto di persone che ha un disturbo di panico, cioè matura una paura di questi attacchi al punto tale da modificare le sue abitudini per evitare le situazioni che potrebbero esporlo al rischio di averne. Del resto, può essere un’esperienza dolorosa.

I sintomi di solito durano tra 5 a 20 minuti, in alcuni casi possono durare anche un’ora. Tra essi ci sono anche confusione, paura e sofferenza, così come la paura di morire e di impazzire, estraniamento e irrealtà, per quanto riguarda i sintomi psicologici, invece tra quelli fisici ci sono sudorazione, tremore, vampate, battito cardiaco accelerato e difficoltà a respirare.

Per affrontarli bisogna affidarsi a professionisti della salute mentale. La psicoterapia è utile per aiutare chi soffre di attacchi di panico, anche grazie a tecniche di rilassamento e respirazione, ma in alcuni casi vengono prescritti farmaci antidepressivi o ansiolitici, sotto monitoraggio e controllo.