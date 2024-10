Jessica Morlacchi ricorda: “Soffrivo di attacchi di panico e depressione”

Tra le concorrenti che hanno catturato maggiormente la curiosità del pubblico in queste settimane al Grande Fratello 2024 troviamo sicuramente Jessica Morlacchi, la cantante ed ex leader dei Gazosa che ha deciso di rimettersi in gioco nel programma di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. Jessica Morlacchi ha raccontato in diverse occasioni i suoi problemi affrontati negli anni, la malattia e la depressione, affrontata con un percorso psicologico intorno ai 30 anni: “Ho sofferto di attacchi di panico e depressione, non riuscivo ad alzarmi dal letto e dormivo tutto il giorno”.

Il tutto ha avuto origine per Jessica Morlacchi intorno ai 18 anni e far comprendere il suo malessere in casa non è stato certo banale: “Nell’estate del 2002 ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del lavoro, il palco, i tour, lo stress era troppo, mio padre non capiva, verso i 18-19 anni gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti”.

Jessica Morlacchi rivela al Grande Fratello 2024: “Non uscivo più di casa”

Depressione e agorafobia hanno rappresentato un mix letale per Jessica Morlacchi, chiamata ad affrontare un percorso terapeutico che le ha donato una nuova vita, fatta di leggerezza e spensieratezza, coincisa anche con il ritorno sulle scene per la cantante, che negli anni scorsi abbiamo visto nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Tornando sul periodo nero affrontato, Jessica Morlacchi ha confessato: “Dormivo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, insieme alla depressione è arrivata l’agorafobia, la paura degli spazi grandi, non prendevo più treni e aerei, volevo stare a casa, ho smesso di lavorare” le parole della cantante nella casa più spiata d’Italia che ha confessato inoltre di essersi chiusa in casa per diverso tempo. Ma dopo il buio è tornato il sole e la vita di Jessica Morlacchi ha iniziato a splendere nuovamente, come dimostra anche questa avventura nella casa del Grande Fratello 2024.

