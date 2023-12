“Attentato contro principe Harry”: Germania svela piano islamisti/ “È simbolo Occidente e pro Israele”

Un attentato ai danni del principe Harry: lo vorrebbero compiere gli islamisti, stando a quanto rivelato dalla testata tedesca Focus online. La scoperta è stata fatta dalle autorità di sicurezza tedesche, secondo cui è stato scelto il figlio del re Carlo e di Lady Diana perché simboleggia l’Occidente e i sostenitori di Israele. Infatti, il principe Harry ha volato due volte come copilota in un elicottero da combattimento britannico per mesi in missioni in Afghanistan contro i talebani e altre organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda. Nel 2014, il Duca di Sussex descrisse come terribili le sue esperienze di guerra. Dal ferimento alla morte dei civili, bambini compresi, a causa di trappole esplosive, i soldati morti sul campo di battaglia, i feriti che perdevano molto sangue.

Ormai in contrasto con la famiglia reale britannica dei Windsor ed emigrato negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i figli, il principe Harry si trova ora ad affrontare una nuova minaccia. Peraltro, una settimana fa il portale mediatico di al-Qaeda AS-Sahab Media Foundation aveva invitato la popolazione musulmana di tutto il mondo ad attaccare il Regno Unito per sostenere la milizia terroristica islamista-palestinese Hamas.

ALLARME GERMANIA “CRESCE RISCHIO DI ATTENTATI”

Gli islamisti progettano un attacco al principe Harry rapporto redatto dall’Ufficio federale di polizia criminale tedesco (BKA), visionato da Focus online, i militanti islamisti hanno invitato a «compiere attacchi sanguinosi e rivoluzioni per sostenere i palestinesi». Tra le altre cose, chiedono di compiere attacchi contro il personale delle forze aeree in Occidente. In particolare, nel mirino sarebbero finiti Stati Uniti e appunto il principe Harry. Gli analisti del BKA lo definiscono un «atto simbolico di vendetta e punizione di tutti i sostenitori di Israele». Diverse organizzazioni terroristiche stanno cercando di usare il canale di Hamas per fomentare la jihad (guerra santa) contro i «crociati e i sionisti» occidentali con un’offensiva di propaganda.

Le autorità di sicurezza tedesche sono particolarmente preoccupate per i ripetuti appelli ai cosiddetti «attacchi solitari contro ebrei e cristiani nei Paesi occidentali». A quanto pare, i discorsi d’odio online trovano terreno fertile anche in Germania. Dopo i massacri di Hamas in Israele e gli attacchi militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza palestinese, il presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), Thomas Haldenwang, ha avvertito: «Il rischio di attentati è più alto come non lo era da molto tempo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA