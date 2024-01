Royal family, Harry e Meghan: fine della lovestory?/ “La passione sta svanendo e…”

Harry e Meghan, una lovestory prossima all’epilogo?

La lovestory di Harry e Meghan Markle, la favola moderna per eccellenza con il principe del Regno Unito che lascia la corona per amore dell’attrice di Hollywood, potrebbe essere a rischio. Per una compagine dell’occhio pubblico la mora statunitense Meghan Markle reincarna i valori della nuova Lady D, per altri a tratti lei si paleserebbe come la Yoko Ono dei nostri tempi che, da rivoluzionaria, sarebbe riuscita a distruggere la famiglia reale.

"Attentato contro principe Harry": Germania svela piano islamisti/ "È simbolo Occidente e pro Israele"

Harry e Meghan hanno influenzato notevolmente l’opinione pubblica sulla Corona inglese e la Royal Family, anche in negativo, mettendosi in discussione come icona di coppia multietnica. Ma ciò che non manca per loro é l’amore che li vincola e che li ha spinti a fuggire in America per ritrovare la loro serenità, lontani dalla famiglia di reali del “principe azzurro”. Eppure, qualcosa potrebbe essere cambiato in negativo per gli ormai storici duca Harry e la duchessa Meghan di Sussex, che hanno rinunciato al titolo di membri senior della Royal Family, decidendo di lavorare per rendersi economicamente indipendenti. E ad esserne certo sarebbe Darren Stanton, un sedicente esperto di body language secondo cui tra Harry e Meghan “la passione sta svanendo”.

Secondo il cambiamento nel linguaggio del corpo trapelato nell’ultimo periodo, della coppia Harry e Meghan, “la lovestory della favola moderna” potrebbe presto dirsi terminata.

Parla l’esperto di body language

«La relazione di Harry e Megan si è evoluta. Quando guardano il loro linguaggio del corpo, le loro manifestazioni pubbliche di affetto sono cambiate drasticamente nel corso degli anni. Quando hanno iniziato a frequentarsi e si sono affermati come coppia ufficiale, erano molto affettuosi in pubblico, quasi più affettuosi di William e Kate -si attenziona da parte dell’esperto di linguaggio del corpo, sul conto di Harry e Meghan, anche in un parallelo della coppia formata dal fratello di quest’ultimo e la consorte-. Sento che, tuttavia, qualcosa è cambiato negli ultimi tempi”.

Insomma, anche dalle recenti immagini pubbliche di Harry e Meghan si evincerebbe un curioso distacco tra i due uscenti dalla Royal Family, ormai residenti nel vecchio continente. “Ho visto che il loro contatto visivo è diminuito e non sono così tattili l’uno con l’altro. Mentre si amano e faranno di tutto per sostenersi a vicenda, tendiamo a non vederli così apertamente appassionati. Nonostante questo, la coppia ha chiaramente enormi livelli di rispetto l’uno per l’altro e sono lì l’uno per l’altro», prosegue il punto di vista meticoloso riportato da Darren, esperto di comportamento del linguaggio del corpo.