Attentato Londra, accoltella passanti in strada/ Video ucciso da Polizia “terrorismo”

È attentato l’azione folle scattata questo pomeriggio a Londra nel quartiere sud della capitale inglese: secondo la Polizia l’uomo che ha di colpo iniziato a scatenare il panico accoltellando i passanti Streatham avrebbe agito da solo ma sarebbe «quasi certo sia terrorismo». Secondo Scotland Yard l’attentato terrorista al momento è l’ipotesi più accreditata, mentre il bilancio dei feriti ad ora è ancora piuttosto confuso con le notizie che rimbalzano da Londra: non solo, gli investigatori parlando addirittura di un “perfetto stile jihadista” dietro l’attentato avvenuto poche ore fa per le strade della Capitale. Secondo le prime informazioni emerse dagli inquirenti, l’uomo mentre accoltellava i passanti è stato ucciso dalle forze speciali entrate in azione per la seconda volta in pochissimi mesi dopo il recente attentato avvenuto sul London Bridge solo nello scorso novembre, dove venne freddato il killer jihadista Usman Khan. Esattamente come in quel caso, anche oggi l’uomo freddato dalla polizia avrebbe indossato una cintura solo apparentemente esplosiva: i controlli sono in corso ma l’impressione è si tratti anche in questo caso di una finta cintura per incutere timore ne passanti e nelle stesse forze dell’ordine.

ATTENTATO A LONDRA, IL VIDEO SUI SOCIAL

I video che stanno circolando sui social dopo l’attentato a Londra sono impressionanti, con diversi utenti che filmano i momenti concitati dell’aggressione con la polizia costretta ad intervenire per neutralizzare il killer: ci sarebbero almeno 3 feriti, al momento non in pericolo di vita, ma le loro condizioni dovranno essere valutate solo nelle prossime ore. «Mi hanno detto che probabilmente le persone accoltellate sono tre. Ci sembra di capire che l’uomo che è stato colpito dalla polizia sia morto, ma sua questo al momento non c’è stata alcuna conferma», spiega l’inviato di Sky News Mark White. Secondo un altro testimone, uno studente 19enne, addirittura l’uomo poi ucciso dalle forze anti-terrorismo avrebbe messo delle scatole metalliche sul petto oltre ad essere armato di machete. A differenza di quanto avvenuto a fine 2019 con l‘attentato sul London Bridge (che già richiamava un precedente attacco nel 2017), l’attentato di oggi è avvenuto in un’area assai meno centrale ma comunque molto affollata in quanto il presunto killer ha attaccato nella principale strada dei negozi del quartiere lungo Streatham High Street.

#BREAKING: London’s Metropolitan Police say they are currently dealing with a stabbing incident in #Streatham; At least 3 injured pic.twitter.com/TKNN36tvuQ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 2, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA