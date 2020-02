ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora, Renzi: “Conte non è leader dei progressisti” (2 febbraio)

Ultime notizie: stabili le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma per coronavirus, mentre hanno dato negativo i test sulle tredici persone sotto osservazione perché sospettate di avere contratto il virus. Nel frattempo, nel resto del mondo, la situazione non esita a migliorare dal punto di vista della diffusione della epidemia: i dati della John Hopkin University parlano per ora di oltre 12mila casi accertati, di cui più di 11mila in Cina, con 259 persone decedute. Tuttavia sono in tutto 287 le persone guarite dopo aver contratto la malattia, a conferma che per il virus non sarebbe sempre e comunque letale.

Ultime notizie, Renzi “Conte non è leader progressisti”

Matteo Renzi ha parlato in occasione della prima assemblea nazionale di Italia Viva: “Abbiamo bisogno di stabilita, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare. Noi abbiamo molto rispetto del Presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti. Incoraggiamo il premier a fare delle scelte. Questo giudizio non arriva però a farne il leader dei progressisti del mondo”. Come riportato dall’Ansa, l’ex premier ha aggiunto:”A Italia Viva servono tempo, un ideale e un buon governo. I primi due ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi. Tempo: si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno”.

Ultime notizie, inaugurazione dell’anno giudiziario

L’apertura dell’anno giudiziario è segnata, nelle Corti d’Appello di tutta Italia, dalle proteste degli avvocati per la riforma della prescrizione. A Milano tutta la camera penale esce dall’aula, ma il Ministro Bonafede difende il suo impianto, affermando che non è contro la Costituzione. Il Guardasigilli, ha inoltre affermato che condivide l’insoddisfazione sui tempi del processo, ma che non è la fine dell’indipendenza del pubblico ministero come sostenuto dai suoi oppositori.

Prime ore della Gran Bretagna fuori dall’UE: dalla mezzanotte di ieri la Brexit è realtà. Grandi festeggiamenti in tutto il Regno Unito sulla spinta di Boris Johnson, il premier conservatore che ha impostato tutta la sua campagna elettorale con la promessa di ottenere l’uscita dall’Unione Europea. Suo il motto “Get Brexit done”. Promessa mantenuta. Da capire negli undici mesi di trattativa la tipologia di accordi commerciali che Downing Street riuscirà a chiudere. Senza dimenticare l’aspetto geopolitico, con la Gran Bretagna che dovrà forse far rivivere l’anglosfera, intesa come rapporto con gli Usa ma anche con i Paesi del Commonwealth.



