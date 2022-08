Attilio Fontana in ospedale: come sta?/ Lui torna sui social e svela che…

Attilio Fontana: come sta dopo il post dall’ospedale?

Nella giornata di ieri, Attilio Fontana, con un post pubblicato su Instagram, ha preoccupato i fan mostrandosi in un letto d’ospedale e scrivendo: “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà.. ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va. Casella imprevisti , ci rivediamo al Via”. Parole, quelle del cantante, che hanno dato il via ad una serie di articoli dedicati alla sua situazione, ma cos’è successo davvero all’artista?

Di fronte alla preoccupazione dei fan e ai tanti messaggi ricevuti, Attilio Fontana ha deciso di fare chiarezza e, tornato sui social, ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni. “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato.

Attilio Fontana: “Mi dispiace aver dato adito a titoli drammatici”

Nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in basso, poi, Attilio Fontana spiega di essere dispiaciuto di aver dato adito, con le sue parole, a titoli drammatici che hanno scatenato ulteriormente la preoccupazione della persone che lo seguono. Fortunatamente, dunque, tutto pare essersi risolto.

“Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future”, ha concluso.

