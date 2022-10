Attilio Romita choc al Grande Fratello Vip 2022/ “Mia figlia mi ha detto che…”

Attilio Romita, lo sfogo al Grande Fratello Vip 2022

Amaro sfogo di Attilio Romita nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista, in giardino, si è lasciato andare ad una confessione con Antonino Spinalbese ammettendo di non gradire come viene descritto all’interno del reality. “Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco“, le parole di un deluso Attilio Romita che sente di non poter esprimere totalmente il proprio parere sulle varie questioni.

Romita, poi, si sofferma su Pamela Prati e sul caso Mark Caltagirone ammettendo di non credere totalmente alla sua versione e di non gradire i privilegi che la showgirl avrebbe all’interno della casa. “Poi le concedono tutto quello che vuole, la suite, il tonno. La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette”, ha detto.

Attilio Romita svela un segreto al Grande Fratello Vip 2022

Ciò che, tuttavia, non piace ad Attilio Romita è l’immagine che il Grande Fratello Vip 2022 starebbe dando di lui. Il giornalista svela così che la scelta di partecipare al reality show è stato motivo di scontro con la figlia. “Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela”, le parole del giornalista.

Romita, come riporta Biccy, non nasconde così la paura di perdere definitivamente il rapporto con la figlia. “Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata. Ne ho parlato in confessionale, ma loro mi ripetono che sto facendo un bel percorso”, ha concluso.











