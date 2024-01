Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra/ “Sei pura energia, non immagino le giornate senza di te”

Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra

Questo pomeriggio, La volta buona di Caterina Balivo accoglierà una nuova ospite: si tratta di Rossella Erra. La giurata popolare di Ballando con le stelle è già molto nota al grande pubblico, ma non altrettanto conosciuta è la sua vita privata. Infatti, il volto televisivo è sposata con Attilio Russo, un ufficiale delle Forze Armate.

Il compagno è al fianco di Rossella da diversi anni e dal loro amore è nata la figlia Beatrice. Il loro rapporto è davvero profondo e duraturo. Molto romantico il gesto dell’ufficiale che si è intrufolato nella trasmissione Nei tuoi panni, per leggere una dedica alla moglie nel giorno di San Valentino. Parole che hanno toccato il cuore della giurata popolare e l’hanno fatta commuovere.

Attilio Russo e la lettera dedicata a Rossella Erra: “Da 22 anni siamo una squadra”

“Rossella, scrivere queste righe e leggerle qui davanti a tutti non è facile per me. Mi conosci, sono riservato e di poche parole, ma oggi ho deciso di prendere il coraggio a due mani e di vincere la mi timidezza per provare a spiegarti cosa sei per me” così il marito di Rossella Erra esordisce nella lettera letta in trasmissione.

E ancora: “Da 22 anni siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra. Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità. È vero, devo dividerti con la televisione, accesa 24 ore su 24, però non ti ho mai detto che alla televisione devo dire grazie perché ti ha tirato fuori da un momento buio, in cui avevi perso fiducia in te stessa e nella vita“. Attilio Russo conclude: “Grazie perché ti ha fatto rinascere e tornare ad essere la Rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa, grazie perché ti ha fatto vivere momenti che non dimenticheremo mai, grazie perché ha riacceso sul tuo volto quel sorriso che mi fa innamorare di te ogni giorno. Sono e sarò sempre il tuo primo fan e ti amo oggi, più del primo giorno“.

