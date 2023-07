Attori Hollywood contro la tecnologia: “Recitiamo davanti a uno schermo vuoto”/ Emilia Clarke replica

Emilia Clarke ha difeso l’uso della tecnologia a Hollywood dopo le critiche di Sir Anthony Hopkins, che l’ha definita “inutile”.

L’attrice de Il Trono di Spade, adesso protagonista di una serie Marvel per Disney+, ha affermato che non dovrebbe esserci uno “stigma” intorno alla pratica. Spesso, infatti, gli attori si esibiscono da soli di fronte ad un sfondo vuoto: l’ambientazione e gli altri personaggi vengono poi aggiunti digitalmente in seguito. Molti attori hanno criticato tale utilizzo della tecnologia: tra questi c’è Sir Anthony, che ha interpretato Odino nei film Thor della Marvel.

Paola Turci ricorda il drammatico incidente: "Viso aperto e capelli tranciati di netto"/ "Avevo paura di…"

“Mi hanno messo in armatura, mi hanno messo la barba. Siediti sul trono, grida un po’. Se sei seduto davanti a uno schermo verde, è inutile recitare”, ha detto l’attore. Per Ewan McGregor, che ha interpretato Obi-Wan Kenobi nei prequel di Star Wars, il lavoro “Dopo tre o quattro mesi, diventa davvero noioso”. Riferendosi alle palline di motion capture utilizzate per tracciare il movimento davanti a uno schermo verde, ha aggiunto: “Stai parlando di palline da tennis, che alla fine saranno creature aliene… Non voglio essere scortese, ma non è Shakespeare. Non c’è qualcosa da scavare nel dialogo che possa soddisfarti quando non c’è ambiente lì”.

Gerry Scotti: "Ho detto no alla conduzione di Sanremo"/ "Mi è stato chiesto più volte, ho rinunciato perché…"

La “difesa” di Emilia Clarke

La tecnologia viene abitualmente utilizzata nei film di Hollywood per alterare l’aspetto dei personaggi. La polemica, però, non è affatto nuova. Nel 2019 Martin Scorsese disse che i film Marvel “non erano cinema”. Il regista aveva affermato: “Onestamente, il più vicino possibile pensa a loro, ben fatti come sono, con attori che fanno del loro meglio date le circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema di esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive, psicologiche a un altro essere umano”.

Di diverso avviso è Emilia Clarke, che ne Il Trono di Spade ha trascorso giorni davanti a uno schermo verde cavalcando un aggeggio simile a un toro meccanico, scherzando sul fatto che le abbia lasciato “piaghe da sella”. L’attrice, a Los Angeles Times, ha denunciato la mancata voglia da parte dei colleghi di recitare in simili pellicole. “Lo stigma è che le persone non recitano in questi film”, ha sottolineato, tanto da arrivare alla conclusione che “Il cast è ridicolo”.

Palinsesti Rai 2023/2024: tornano Pino Insegno e Luca Barbareschi/ Confermate Mara Venier e Antonella Clerici

© RIPRODUZIONE RISERVATA