Super Mario, primo parco a tema fuori dal Giappone/ L’idraulico sbarca a Hollywood

Super Mario, nonostante i suoi 38 anni sulle spalle, non perde affatto smalto e lo si capisce chiaramente da quanto avverrà a breve negli Stati Uniti, dove verrà inaugurato il primo parco giochi a tema dedicato proprio al famoso idraulico di casa Nintendo. La data da cerchiare in rosso, come riporta Japan Today, è il 17 febbraio prossimo, fra poco meno di un mese, quando verrà inaugurato a Los Angeles, in California, il primo parco dei divertimenti mai realizzato al di fuori del Giappone. Se infatti in patria Super Mario va per la maggiore ed è celebrato spesso e volentieri, oltre i confini nazionali Nintendo non aveva fino ad ora realizzato alcuna attrazione a tema: ma dal prossimo febbraio si cambia.

Terremoto oggi Argentina M 6.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

Il parco dei divertimenti si chiamerà “Super Nintendo World” ed è stato realizzato in un’area appartenente agli Universal Studio, i mitici studi cinematografici di Hollywood, e dove già vi si trovano altri parchi dei divertimenti a tema come quello dedicato ad Harry Potter, quindi Kung Fu Panda, Fast & Furious, Waterworld, Dino Play e molti altri ancora.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Juventus, 15 punti di penalizzazione: pronto ricorso

SUPER MARIO, PARCO A TEMA A CALIFORNIA: LA SFIDA VIRTUALE A MARIOKART

L’idea di lanciare il parco dei divertimenti di Super Mario rappresenta anche una grande operazione di marketing visto che l’inaugurazione avverrà poche settimane prima l’uscita del film di animazione sull’idraulico più famoso di sempre, nelle sale cinematografiche, Italia compresa, a partire dal prossimo 6 aprile, e che vedrà la presenza di attori di spicco come Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy e molti altri ancora.

La nuova attrazione dedicata a Super Mario permetterà ai visitatori di vivere il mondo del personaggio di Nintendo a 360 gradi, in maniera totalmente immersiva, e sarà molto simile al parco giochi già presente ad Osaka, in Giappone. Fra le tante attrazioni anche «Mario Kart: Bowser’s Challenge» che tramite visori per la realtà aumentata permetterà ai visitatori di vivere una vera e propria gara di kart contro i personaggi del mondo di Big N. Previsto infine un ristorante a tema con arredi e menù ispirati al mondo di Super Mario.

Dottoressa curava tumori con ultrasuoni, condannata!/ La difesa: "I pazienti sapevano la verità..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA