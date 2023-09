Incidente Stroll: Aston Martin spezzata in due/ Video F1 Singapore: Piastri schiva gomma

Incidente spaventoso per Lance Stroll durante le qualifiche del Gp di Singapore 2023 di Formula 1. Il pilota della Aston Martin nel corso del Q1 ha perso il controllo della sua monoposto proprio all’ultima curva prima del rettilineo ed è finito contro le barriere, distruggendo tutta la sua monoposto. Le immagini sono spaventose, anche la sequenza fotografica dell’impatto è terribile, perché l’Aston Martin si è praticamente spezzata in due parti.

Fortunatamente indenne il pilota, che non ha riportato conseguenze, però è stato condotto al centro medico per controlli di routine. Mancavano pochi secondi alla fine del Q1 di Marina Bay. Il canadese, dopo aver perso il grip sull’ultimo cordolo del tracciato, ha provato il controsterzo per mantenere in traiettoria la sua monoposto, ma era già passeggero della sua stessa vettura. Infatti, il retrotreno era fuori controllo e l’Aston Martin è finita dritta nel muro.

INCIDENTE STROLL: PIASTRI EVITA DISASTRO

L’Aston Martin si è disintegrata dopo il colpo alle barriere, tornando in pista. La parti anteriore e posteriore erano completamente distrutte, inoltre durante il ritorno sul tracciato la monoposto ha rischiato di ribaltarsi. Paura anche per uno pneumatico dell’Aston Martin che, dopo l’incidente, si è staccato dall’auto, volando contro le opposte barriere adiacenti alla pit-lane. In quel momento stava transitando Oscar Piastri. Il pilota della McLaren è sopraggiunto sul luogo dell’incidente pochi secondi dopo lo stesso, quindi ha rallentato alla visione della macchina in mezzo alla carreggiata e ha dovuto schivare la ruota di Stroll.

“Quando sono passato io Lance aveva appena avuto l’incidente. Ho visto parti del telaio sparse in pista e la vettura ferma in un altro punto, quindi è stato un grosso incidente e sono contento che lui stia bene“, ha dichiarato Piastri, come riportato da formulapassion, al termine delle qualifiche del Gp di Singapore di F1.

Stroll’s crash from the stands pic.twitter.com/02nN4LTMQG — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) September 16, 2023













