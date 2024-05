Audio 2, chi è il duo pop nato nel 1993/ Il boom grazie a Mina: “Ci ha chiamati lei”

Audio 2, chi è il duo musicale formatosi nel 1993: il successo grazie a Mina

Gli Audio 2 saranno oggi pomeriggio ospiti di Caterina Balivo su Rai1, a La volta buona, dove ripercorreranno la loro grande carriera nel mondo della musica. La loro storia professionale ha preso vita a Napoli nel 1993, anno in cui si è formato il duo pop composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, entrambi autori e musicisti. Il loro sodalizio artistico è stato ‘battezzato’ da una voce simbolo della musica italiana, Mina, che l’hanno prima ha pubblicato il singolo Neve scritto proprio dal duo.

Da quel momento gli Audio 2 hanno cominciato a collaborare con la cantante scrivendo per lei numerosi brani, sino a quando il figlio di Mina, il produttore musicale Massimiliano Pani, decise di lanciare il duo sul mercato con il nome Audio 2. “Io e il mio storico amico, stanchi dell’eterno e inutile girovagare per le case discografiche italiane, decidemmo di mandargli alcuni nostri brani. Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente a un’artista“, aveva raccontato Giovanni a Oggi è un altro giorno, in un’intervista dell’aprile 2022.

Audio 2 e le collaborazioni con Mina: nel 1998 il boom con Acqua e sale

Gli Audio 2, nel corso di quell’intervista, hanno poi ricordato la telefonata con la grande Mina che diede il via al loro successo: “Lei mi ha chiamato personalmente. La riconobbi subito. Le davo del lei, avevo le vertigini. Noi per 15 anni abbiamo girato l’Italia e ad un certo punto ci ha chiamato lei“. E Vincenzo aveva aggiunto: “Arrivati a Lugano siamo riusciti a incontrarla, una grandissima persona sia umanamente che come artista“.

Gli Audio 2 debuttano così con il loro primo album omonimo nel 1993, per poi vincere l’anno successivo il Telegatto come “miglior gruppo rivelazione dell’anno”. Proseguono poi le collaborazioni con Mina, per la quale scrivono canzoni per gli album successivi, mentre nel 1995 partecipano al Festivalbar con il brano Alle venti. Nel loro secondo album, E=mc², compare Mina in un cameo vocale e nel 1998 arriva forse il loro più grande successo come autori: Acqua e sale, composta per l’album Mina Celentano e che è diventato presto campione di vendite. In carriera hanno inoltre collaborato con Mogol nel 2009, mentre nel 2019 hanno inciso insieme ad Ivana Spagna il brano Amici per amore.

