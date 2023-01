AUGURI BUON ANNO 2023/ Frasi più belle Capodanno: “365 pagine bianche da riempire”

AUGURI BUON ANNO 2023 E BUON CAPODANNO: ALCUNE IDEE ORIGINALI…

Finalmente è Capodanno 2023 ed è ora di festeggiare inviando gli auguri più belli di buon anno e adatti alle persone che ci circondano ogni giorno con il loro affetto! Il 2023 potrebbe anche essere l’anno nuovo per dichiarare i propri sentimenti a qualcuno, e abbiamo selezionato delle frasi perfette anche a questo proposito, ma andiamo con ordine e iniziamo dalle frasi che possono essere adatte ai nostri conoscenti e agli amici a cui vogliamo destinare un pensiero simpatico, o magari dolce, per iniziare l’anno nuovo all’insegna dell’affetto e dell’amicizia. Tra le frasi e i pensieri più belli per gli auguri di buon anno e buon Capodanno 2023 segnaliamo subito: “L’anno che verrà è come un libro di 365 pagine bianche. Spetta a te scrivere la storia e colorarla di emozioni. Auguri Buon Anno 2023!”.

Ma non fermiamoci qui, perché siamo soltanto all’inizio della nostra carrellata di citazioni, pensieri e frasi per inviare i nostri migliori auguri di buon anno e buon Capodanno 2023! Continuiamo con altre frasi classiche: “Che l’Anno Nuovo ti porti gioia, amore, serenità, soldi, salute e di tutto di più”; “Allo scoccare della mezzanotte pensami per qualche istante, in modo da farmi diventare il tuo primo pensiero del 2023. Buon anno!”. Ma anche: “Gli amici sono come le stelle: non sempre li vedi, ma sai che ci sono! Auguri per un meraviglioso anno nuovo 2023!”; “La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Che l’anno nuovo sia ricco di sogni!”; “Per questo 2023 ti auguro 365 notti di splendidi sogni e 365 giorni in cui realizzarli.. Auguri! Buon anno 2023!”. E ora vediamo qualche frase di auguri un po’ diversa dal solito!

AUGURI CAPODANNO 2023, BUON ANNO NUOVO: “SE LENTICCHIE PORTANO SOLDI…”

Frasi di auguri di Buon Anno e buon Capodanno 2023, come augurare buon anno in modo simpatico e originale con la nostra selezione di frasi e pensieri. Vediamo qualche messaggio simpatico, magari da inviare a qualcuno con cui si ha un po’ più di confidenza o che si sa già che starà allo scherzo: “Visto che le lenticchie portano soldi, se per quest’anno ti pagassi in lenticchie, avresti qualche obiezione? Buon Anno!”; “Salve! Sono il signor 2023, il mio arrivo era programmato da tempo, sono stato trattenuto perché mi educassero in modo perfetto, adesso per te sarò semplicemente mitico”; “Io comunque per questo nuovo anno preferirei vedere prima il trailer. Buon 2023!”.

E, come abbiamo detto all’inizio, il Capodanno 2023 può essere l’occasione per aprire il proprio cuore a qualcuno. Ecco allora gli auguri simpatici di Buon anno 2023 per questa evenienza: “Tre… due… uno… BOOM! Altro che anno nuovo, qui di nuovo c’è che mi è scoppiato l’amore per te! Auguri di buon anno 2023!”; “Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te! Buon anno 2023!”.











