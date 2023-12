Auguri buon anno e Capodanno 2024/ Le migliori frasi e citazioni da Victor Hugo a Cesare Pavese

Torna oggi il nostro classico appuntamento con le migliori frasi di buon anno e Capodanno 2024, pronte per essere selezionate per i nostri messaggi auguri ad amici, parenti e tutti coloro a cui vogliamo dedicare un pensiero con l’arrivo dell’anno nuovo. Le ultime 24 ore del 2023, infatti, sono ormai prossime e inizierà presto quella “corsa” alle organizzazioni per accogliere il 2024, tra veglione, spumante, cappellini e stelline scintillanti.

AUGURI BUON 2024 E FELICE ANNO NUOVO/ Le frasi: “Che sia fra gli atti più belli della tua sceneggiatura”

Un attimo, tuttavia, va anche dedicato alla scelta delle frasi per i nostri auguri di buon anno e Capodanno 2024, per non arrivare all’ultimo impreparati, scegliendo magari alcune belle immagini e foto da allegare alle frasi che andremo a proporvi! Giusto per “scaldarci” un attimo, infatti, partiamo subito con una frase sempre ottima, per quanto classica e forse poco originale: “Un nuovo anno è come un diario bianco: la penna è nelle tue mani. Cogli l’opportunità per scrivere una storia fantastica e ricca di soddisfazioni. Tanti auguri di buon 2024“. Similmente, tra le frasi per gli auguri di buon anno e Capodanno 2024 si potrebbe anche optare per: “Spero che il nuovo anno ti porti momenti indimenticabili, come quelli che tu mi hai portato“.

Supermercati aperti il 31 dicembre 2023 e a Capodanno 2024/ Quali negozi e centri commerciali: gli orari

Frasi per gli auguri di buon anno e Capodanno 2024: citazioni e aforismi

Tra le tante possibili frasi per gli auguri di buon anno e Capodanno 2024, tuttavia, ci teniamo anche ad indicarne un paio di più originali, prendendo spunto da alcuni grandi nomi del passato. Per esempio, Pino Caruso disse: “Augurarsi e augurare che l’anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell’umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis“. Similmente, Victor Hugo disse: “Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore“.

Immagini auguri buon anno 2024/ Le frasi: "Non sottovalutare mai il potere che hai di..."

Ma tra le citazioni come frasi per gli auguri di buon anno 2024 si potrebbero anche scegliere degli aforismi non propriamente legati al Capodanno, ma comunque ottimi per questa ricorrenza. Per esempio, Seneca disse che “la vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura“. Cesare Pavese, invece, che “l’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante“. Infine, l’ultima delle frasi per gli auguri di buon anno e Capodanno 2024 arriva da Benjamin Franklin, il quale suggerì: “Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA