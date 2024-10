La notte più paurosa dell’anno è arrivata a farci compagnia anche quest’anno e mentre si affannano gli ultimi preparativi per i costumi e si fa incetta di dolcetti al supermercato, non ci si deve dimenticare degli auguri buon Halloween 2024 per tutte quelle persone in qualche modo speciali per noi a cui vale sicuramente la pena dedicare una delle tantissime frasi sulla festività giusto per festeggiate (magari a distanza di centinaia di chilometri) questa paurosissima festa: dal conto nostro siamo tornati per l’ultima volta – almeno, quest’anno – a suggerivi una lunga lista di frasi auguri buon Halloween 2024 che voi potrete tranquillamente riadattare e modificare per creare degli originalissimi messaggi!

Visto che la notte si avvicina, vale la pena partire subito in quarta, lasciandovi una delle più simpatiche ed iconiche frasi (o meglio, una filastrocca originale) di auguri tratta dal famosissimo film ‘Halloween’: “Malocchio e gatti neri, malefici misteri/ il grido di un bambino bruciato nel camino/ nell’occhio di una strega, il diavolo s’annega/ e spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega!/ La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti:/ è la notte delle streghe,/ chi non paga presto piange!“.

FRASI PER GLI INNAMORATI E DIVERTENTI DA INVIARE COME AUGURI BUON HALLOWEEN 2024

Dalla filastrocca, nella nostra carrellata di frasi per i vostri originali auguri buon Halloween 2024, passiamo subito ad un breve parentesi dedicata agli innamorati con un paio di spunti (uno serio e l’altro divertente) che potreste inviare alla vostra amata; il primo è: “Una notte magica, con spiriti e scherzi macabri questa è la notte di Halloween. Una notte divertente e spaventosa da passare al tuo fianco mia strega! Ti amo“, mentre il secondo: “Amore mio devo scattarti una foto appena ti svegli perché tutti i nostri amici saranno sorpresi scoprendo che vivo con uno zombie vivente! Tanti auguri“.

E rimanendo – infine, ma sappiate che più tardi in questa stessa pagina troverete tantissime altre frasi di auguri buon Halloween 2024 – nel tema degli spunti divertenti, vi suggeriamo subito: “Ho saputo che questa sera darai una festa a tema streghe: vedo che ti piace vincere facile visto che sarai sicuramente la migliore“; seguita da (che si adatta peraltro bene anche ai più piccini): “Fai attenzione quando ti guardi allo specchio a non confonderti con uno dei mostriciattoli che sono in giro stasera! Buon Halloween e divertiti“.