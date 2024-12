Con la giornata di domani – domenica 8 dicembre 2024 – si aprirà ufficialmente il periodo ‘caldo’ delle festività natalizie con la ricorrenza annualmente dedicata all’Immacolata concezione che funzionerà un po’ da sparti acque tra la prima parte dell’anno e la frenesia festiva de Natale: un’occasione – quella di domani – per iniziare ad inviare una ricca serie di frasi di auguri buona Immacolata e (perché no) anche di buon Natale 2024 portandoci già leggermente in anticipo per stupire tutti i nostri amici, colleghi di lavoro e parenti!

Come sempre facciamo (e se siete qui certamente l’avrete capito), noi abbiamo già scelto alcune frasi di auguri buona Immacolata che abbiamo raccolto tutti qui tra queste righe per rendervi molto più semplice la ricerca; e proprio entrando immediatamente nel vivo delle frasi scelte, eccovene subito una: “A te che oggi prepari l’albero e il presepe, a te che oggi lavori comunque a tempo pieno, a te che riposi, a te che soffri, a te che sorridi: a tutti voi carissimi amici, auguro una serena festa dell’Immacolata nella speranza che il suo dolce amore scenda su di voi“.

Più o meno dello stesso tenore della prima, un’altra ottima frase per gli auguri buona Immacolata potrebbe essere: “Prima degli alberi di Natale nelle nostra case, dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori e per questo di auguro un buonissimo 8 dicembre“; oppure anche: “Che la luce divina sia sempre presente nella vostra casa e che l’amore dell’Immacolata Concezione possa alleviare sempre le vostre pene e accrescere la vostra felicità. I più cari auguri di una buona festa dell’8 dicembre“.

LA FRASI DI PAPI E SANTI PER GLI AUGURI BUONA IMMACOLATA E BUON NATALE 2024

Dato che oltre alle frasi spesso in questi articoli ci piace lasciarvi anche un paio di citazioni, per gli auguri buona Immacolata non possiamo che rivolgerci alla lunga schiera di santi e pontefici, partendo dall’attuale Papa Francesco che in discorso disse: “Anche noi, come la Vergine Immacolata, da sempre siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa e libera dal peccato“; mentre il suo collega e precedessore Papa Paolo VI in un’omelia disse: “Ricordati di tutti i tuoi figli; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria“.

Sempre tra i papi per gli auguri buona Immacolata e buon Natale 2024 citiamo anche Papa Benedetto XVI con la sua frase: “O Madre Immacolata, che sei per tutti segno di sicura speranza e di consolazione, fa’ che ci lasciamo attrarre dal tuo candore immacolato. La tua Bellezza ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore; anzi, che è certa“; chiudendo – infine – con le parole di San Francesco di Sales: “Corriamo verso Maria e, come suoi piccoli bambini, ci gettiamo tra le sue braccia con una perfetta sicurezza“.