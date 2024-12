FRASI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: LA NOSTRA SELEZIONE

Dicembre è arrivato ed è già tempo di pensare al Natale e al nuovo anno, anche se mancano ancora delle settimane alle feste. Ma essendo sentite e importanti, è bene prepararsi per tempo, anche per quanto riguarda le frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo. Potete cogliere l’occasione per strappare un sorriso, suscitare una riflessione, puntare sulla tradizione, ma ci sono anche poesie e proverbi. Il risultato potrebbe essere un bel biglietto di auguri e/o un messaggio da inviare via social o una delle app di messaggistica.

Santa Messa Rai 1, oggi 1 dicembre 2024/ Diretta video streaming Basilica “Aracoeli” Roma: inizia l'Avvento

Dunque, abbiamo pensato a una selezione che possa facilitarvi nella scelta. “Il periodo natalizio è il momento giusto per fermarsi un attimo e – perché no – fissare nuovi obiettivi. Ti auguro un meraviglioso Natale e tanta fortuna e successo per l’anno nuovo!” e poi c’è una breve poesia che potrebbe fare al caso vostro: “Fiocchi di neve e stelle dorate, angeli, doni e serate incantate, una pioggia d’auguri ed un pensiero fatato per un buon Natale e anno fortunato“.

DOPO CORVETTO/ Dieci suore e una carità verso i giovani che batte la “banlieue”

POETICI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO

Preparare delle frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo per amici, familiari, colleghi e vicini di casa può rivelarsi complicato perché ci sono toni diversi su cui puntare. In generale, potete augurare momenti di serenità grazie alla compagnia dei propri cari, estendendo l’augurio ai parenti. Non può mancare l’amore come tema, ci sono poi le poesie a dare un tocco diverso. “Shh, è il momento di ascoltare / fare silenzio e lasciare entrare / nel cuore lo spirito del Santo Natale“, è un esempio che vi proponiamo.

DAL CARCERE/ “Ho tolto tanto agli altri, con la Colletta mi sembra di rimediare”

Tornando all’amore, può essere senza dubbio il miglior dono da fare alle persone a voi che, in un’epoca in cui spesso ci si lascia distrarre da questioni materiali. “Questo Natale vorrei potervi dare / tantissimi regali preziosi / Ma in fondo, ciò che più prezioso ho da darvi / È il mio amore sincero per voi“.

Se parliamo di poesie, possiamo escludere Gabriele D’Annunzio dalle nostre frasi auguri di Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo? Ad esempio, c’è la poesia “I Re Magi” che rientra nel progetto delle Laudi. Ebbene, il poeta descrive perfettamente l’arrivo di una meraviglia, il figlio del Signore, e descrive il paesaggio rievocando quel senso di magia e l’atmosfera in cui irrompono appunto i Re Magi, che con loro portano doni speciali.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO CON I PROVERBI

Dalle poesie ai proverbi, soprattutto per gli appassionati di queste massime che traggono origine dall’esperienza comune. Hanno il vantaggio della sinteticità e in alcuni casi anche la capacità di strappare un sorriso: “Chi non gioca a Natale, chi non balla a Carnevale, chi non beve a San Martino, è un amico malandrino” e “Avanti Natale, né freddo né fame; da Natale in là, il freddo se ne va” sono solo due esempi, ma ci sono anche versioni ancor più comuni per gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo. Basti pensare al celebre “Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi” e un semplice “Natale viene una volta all’anno. Chi non ne approfitta, tutto va a suo danno“.

Visto che abbiamo parlato di frasi anche divertenti per gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo, allora abbiamo un paio di proposte: “Questo Natale volevo regalarvi qualcosa di incantevole, emozionante e bellissimo. Ma all’ufficio postale mi hanno detto di uscire dal pacco o avrebbero chiamato la sicurezza” e “È da giorni che ti cerco, dove sei finito? Nel presepe ci sono già Maria, Giuseppe, Gesù, il bue e… manchi solo più tu!“. Chiaramente questa è solo una parte della vostra “opera”: una volta scelte le parole da dedicare ai vostri cari, dovete decidere come trasmetterle. Potete acquistare una cartolina o realizzare voi un biglietto di auguri, in alternativa potete affidarvi a dei messaggi.