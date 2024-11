Con l’avvicinarsi del mese di dicembre diventano ormai maturi i tempi per assicurarsi un bel calendario dell’avvento, meglio ancora se enogastronomico. Negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria moda, con un mercato che ha registrato un’offerta ricchissima, come mai visto prima. Di fatto praticamente ogni azienda fa il suo calendario dell’avvento per Natale, e il portale Cook del Corriere della Sera ha cercato di individuare quali siano i più interessanti: scopriamoli assieme.

Partiamo da quello di Iginio Massari, il Maestro della pasticceria italiana, che ha un costo di 145 euro (con tanto di sorpresa il giorno 25 dicembre), e che ogni giorno regala marroni, canditi, cremini e chi più ne ha più ne metta, un viaggio nell’alta pasticceria che ci coccolerà in vista del Natale. Servono invece 32,90 euro per il calendario dell’avvento a firma Loacker. In ogni casella troveremo un prodotto della storica azienda dolciaria, e la sua particolarità è che anche una volta completamente “aperto” potrà diventare un classico addobbo natalizio.

CALENDARIO DELL’AVVENTO, ARMANI E HARRODS

Fra i calendari di Natale più interessanti a livello enograstronomico anche quello a firma Leone, caratterizzato dalle pastiglie iconiche del marchio, ma anche praline e gelatine, e il prezzo è decisamente interessante, 14,90 euro. Altro calendario molto appetitoso è quello di Harrods, il noto marchio dei grandi magazzini di Londra, con all’interno un sacco di cioccolatini: il prezzo? 24 euro, mentre si sale a 110 euro per quello a firma Armani/Dolci by Guydo Gobino.

Si tratta di un prodotto completamente in bianco, caratterizzato da una serie di scatoline di diverse dimensioni da aprire ogni giorno, con all’interno biscotti, zollette di zucchero, ma anche tè, praline e anche una tavoletta di cioccolato. E a proposito di cioccolato, non può mancare il calendario dell’avvento a firma Frau Knam, leggasi la moglie di Ernst Knam, Alessandra Mion. Si tratta di 24 caselle riempite con cioccolatini e biscotti, tutti con forme natalizie, al prezzo di 75 euro.

CALENDARIO DELL’AVVENTO, DA KUSMI TEA A PASTA GAROFALO

Non può mancare il calendario dell’avvento per gli amanti del te, quello a firma Kusmi Tea, dove si potranno trovare tutti i tipi di Tè in cercolazione, da quello verde, a quello nero, passando da quelli con sapori speziati, fruttati e floreali, senza dimenticarsi delle tisane biologiche. Inclusi tra l’altro un infusore con una forma natalizia e una crema di tè, decisamente speciale, il tutto alla cifra di 38,90 euro. Per i più piccoli ovviamente non può mancare il calendario dell’avvento più amato, quello di Kinder, ripieno di cioccolatini e a volte anche di sorprese.

Quest’anno l’azienda italiana si è superata, realizzando una decina di versioni davvero per tutti i gusti e per tutti i prezzi: si parte da circa 10 euro. Chiudiamo con due calendari dell’avvento italiani come Garofalo, famoso marchio di pasta, dove al suo interno troveremo piccole sorprese ma anche prodotti di qualità, nonché quello di Villa d’Este, il famoso hotel sul lago di Como, che contiene 24 prodotti di alta pasticceria al prezzo di 125 euro.