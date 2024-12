Mancano (per così dire) ‘solamente’ più 20 giorni scarsi all’arrivo delle festività natalizie e sappiamo che per moltissimi tra voi cari lettori è già arrivato il momento per mettersi alla ricerca delle migliori frasi di auguri buon Natale 2024 e – per i più previdenti – anche di buon anno nuovo dato che da lì all’attesa notte più lunga dell’anno passeranno solo 6 giorni scarsi vissuti con la pancia piena di leccornie, i figli che corrono trepidanti da ogni parte e tanti (forse troppi!) parenti in visita da ogni parte d’Italia: come sempre sapete di essere capitati nel posto giusto – anche perché altrimenti non sapreste qui – con una nostra nuovissima carrellata di proposte originalissime sulle frasi di auguri buon Natale 2024 pronte per i vostri invii su WhatsApp o su qualsiasi altro social vogliate!

Senza dilungarci troppo in introduzioni, vi diciamo subito che in questo articolo di proposte sulle frasi di auguri buon Natale 2024 ci concentreremo soprattutto su qualche simpatiche (e talvolta anche riflessive) citazioni tratte dalla foltissima cinematografia dedicata alla festività preferita dai bambini; con la duplice utilità di lasciarvi anche un utilissimo elenco di film natalizi che potrete mettere nelle vostre playlist per allietarvi le sere attorno a Natale con una bella cioccolata calda, una copertina e – possibilmente – il caminetto che arde al vostro fianco.

Ma ancor prima di arrivare ai film, ci teniamo a lasciarvi giusto un paio di spunti sugli auguri buon Natale 2024 partendo da un’altra ricchissima collezione natalizia, ovvero quella delle migliaia di canzoni a tema! Tra i tanti il primo pensiero va alla ‘All I want for Christmas is you‘ di Mariah Carey, con: “Non chiederò molto questo Natale, non desidererò neanche la neve, ma continuerò ad aspettarsi sotto il vischio“; seguita dalla nostrana Irene Grandi con la sua ‘Buon Natale a tutto il mondo‘ e la frase: “Dicembre, odore di castagne per le strade, fa freddo e il vento va dicendo nei camini: ‘Almeno questa notte, dimentichiamo il male’“.

QUALI FRASI SCEGLIERE DI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: RIVOLGIAMOCI AI FILM…

Ora lo spazio e le attenzioni non possono che passare ai più volte citati film e – quindi – prende carta e penna per segnarvi l’elenco di tutti i film che proporremo ed (ovviamente) anche delle splendide frasi di auguri buon Natale 2024 associate; partendo immediatamente in quarta con l’inaspettato ‘SOS fantasmi‘: “È la vigilia di Natali! È la notte dell’anno in cui tutti ci comportiamo meglio, sorridiamo più facilmente, esultiamo di più. Per un paio di ore all’anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere“.

Una citazione – in questa carrellata di auguri buon Natale 2024 e Felice anno nuovo- non può che andare anche a due classici intramontabili come ‘A Christmas story‘ e ‘Miracolo nella 34esima strada‘ con le frasi: “Il Natale sta arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini“, seguita da “Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo“; chiedendo poi – riallacciandoci anche in parte a Mariah Carey citata prima – con una citazione da ‘Love actually‘: “Non voglio qualcosa che mi serve, voglio qualcosa che voglio! L’unica cosa che voglio per Natale… sei tu“.