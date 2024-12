Subito dopo le festività natalizie a chiudere questo ciclo di conviviali festeggiamenti in famiglia ci pensa – come sempre – la festa dedicata al primo dei martiri che si sono immolati per portare la voce di Dio in ogni angolo del mondo che per noi rappresenta il momento per lasciarvi un’altra bellissima selezione di frasi di auguri buon Santo Stefano 2024 che vi torneranno egualmente utili sia per ricordare l’importantissimo santo, sia per celebrare e festeggiare l’onomastico dei tantissimi – tra amici e parenti – che ne condividono il nome!

Partendo proprio da qui, in questa carrellata di auguri buon Santo Stefano 2024 vi vogliamo lasciare da subito un paio di frasi ‘generiche’ come ad esempio: “Santo Stefano è passato alla storia come protomartire, colui che per primo, da cristiano, ha sacrificato la sua vita per farsi testimone della propria fede in Cristo e per diffondere il credo del Vangelo. Celebriamolo con i cuori rivolti all’amore fraterno“; oppure anche – questa una frase di auguri buon Santo Stefano 2024 pensata per gli onomastici -: “I più affettuosi auguri a te che sei una persona tanto speciale e unica! Buon Santo Stefano con la promessa di rivederci al più presto nell’anno nuovo alle porte“.

Da San Gregorio di Nissa a Papa Francesco: le migliori citazioni per gli auguri buon Santo Stefano 2024

Data la natura profondamente religiosa di questa – come d’altronde delle altre collegate al Natale – festività, la seconda parte dei nostri auguri buon Santo Stefano 2024 la vogliamo dedicare a due importanti citazioni, partendo dal famoso teologo e santo Gregorio di Nissa: “Santo Stefano era un uomo onesto e pieno di Spirito Santo: con la bontà dell’animo adempiva l’incarico di nutrire i poveri e con la libertà della parola e la forza dello Spirito Santo chiudeva la bocca ai nemici della verità“.

Infine (quasi naturalmente) l’ultima citazione che vogliamo lasciarvi per i vostri auguri buon Santo Stefano 2024 ci arriva direttamente dalle parole di Papa Francesco, che i un’occasione – ricordando il protomartire – ha detto: “Santo Stefano, pieno di Spirito Santo, non ha esitato a dare la vita per amore del suo Signore. Egli, come Gesù Cristo, muore perdonando i propri persecutori e ci fa comprendere come l’ingresso del Figlio di Dio nel mondo dia origine ad una nuova civiltà, la civiltà dell’amore, che non si arrende di fronte al male e alla violenza e abbatte le barriere tra gli uomini“.