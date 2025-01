Superato il Natale e il Capodanno, è arrivato il momento di iniziare a pensare all’Epifania e per entrare immediatamente nel pienissimo dello spirito gioioso che caratterizza questa festività, abbiamo deciso di aprire subito la nostra caccia alla migliori immagini e frasi auguri buona Befana che da oggi al 6 gennaio potrete inviare ad amici e parenti per strappar loro un sorriso: non a caso per partire subito in quarta in questo primissimo articolo a tema abbiamo deciso di soffermarci su una carrellata di frasi ironiche e divertenti, mentre nei prossimi giorni non mancheremo di proporvi anche delle ipotesi di auguri buona Befana un pochino più serie e – magari – collegate al senso reale dell’Epifania.

Ora, visto che sappiamo che siete tutti impazienti, eccovi subito due frasi di auguri buona Befana per scaldare un pochino i nostri motori ed entrare nel vivo dell’articolo vogliamo proporvi una prima serie di canzoni dalle quali potreste trarre – ovviamente cercando i testi sul web – degli ottimi spunti: la prima (quasi scontata!) è ‘La Befana vien di notte‘ scritta e pubblicata da Lucilla ma reinterpretata da decine e decine di colleghi musicisti; ma come non citare anche ‘Viva la Befana‘ di Carolina Benvenga, o la famosissima ‘La Befana Trullallà‘ di Gianni Morandi.

Frasi, filastrocche e immagini per i vostri auguri buona Befana in vista del 6 gennaio 2025

La seconda parte dell’articolo con le frasi di auguri buona Befana per i vostri amici e parenti – che anticipa la prima carrellata di immagini che trovate già pubblicate poco più in basso -, la vogliamo invece dedicare ad un paio di famosissime e simpaticissime filastrocche adatte (oltre che ovviamente per gli adulti!) anche ai più piccini; partendo subito da ‘Epifania‘ di Mario Luzi, passando la palla al grandissimo Gianni Rodari con la sua ‘Alla Befana‘ ed – infine, ma in realtà ce ne sono centinaia di diverse una più bella dell’altra – alla famosa ‘La Befana‘ di Guido Gozzano.

Da ultimo, in questo articolo – come vi abbiamo già anticipato un paio di volte nelle righe precedenti – vi lasciamo (per così dire) in compagnia di alcune bellissime immagini che potrete facilmente scaricare per allegarle ai vostri messaggini rendendoli decisamente più belli e simpatici; suggerendovi prima di salutarci di dare anche un’occhiata alle sempre tantissime e bellissime GIF che potete trovare su WhatsApp cliccando sulla faccina e cercando – quasi ovviamente – parole come ‘Befana’ o ‘Epifania’.

Ío aspettando a Babbo Natale, ed mi e arrivato La Befana…😔 pic.twitter.com/k1R4ViejTX — 🫵Gianni Torlone Di Scipio (@ELMAMANDINI) December 25, 2024

La Befana is a witch-like character in Italian folklore who flies on her broomstick across the skies on Epiphany Eve (January 5) delivering gifts to good children and punishing the naughty ones.

It has been said that she sweeps the floor before leaving back up the chimney.✨ pic.twitter.com/CWTxiNySa7 — Kerria (@Kerria) December 13, 2024

