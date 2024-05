Auguri buona festa della mamma 2024/ Le frasi: “Vorrei volare da te per dirti ti voglio bene”

Si avvicina in questa prima soleggiata settimana di maggio la festa della mamma 2024, la gioiosa festività che da quasi un secolo serve a ricordare quelle che – è inutile negarlo – sono le donne più importanti della nostra vita: se sono ancora al vostro fianco il momento è sicuramente giusto per cominciare a pensare ad alcune frasi di auguri che potreste dedicar loro domenica 12 maggio 2024; mentre nel caso non ci siano più si potrebbe dedicare questa giornata a ricordare alcuni momenti felici vissuti in loro compagnia! Quando il calendario segnerà l’arrivo della festa della mamma non fatevi provare ‘impreparati’, ma iniziate fin da oggi a scegliere alcune frasi che poi inserirete nei vostri auguri, magari per messaggio, sui social (rendendo la festa ‘collettiva’), oppure anche in un simpatico bigliettino nel pensierino che avete comprato a vostra madre.

Prima di passare alle frasi vere e proprie, però, vogliamo lasciarvi alcune canzoni che potreste dedicata a vostra madre, oppure da ascoltare per sentirvi leggermente meno soli o – ancora – per ricavare alcune frasi originali che vi torneranno sicuramente utili durante la festa della mamma. Come non partire, parlando di canzoni, dal nostro grandissimo Edoardo Bennato che ha dedicato a sua madre la canzone ‘Viva la mamma‘; passando poi rapidamente a Claudio Villa con la famosissima ‘Mamma‘, scritta dopo la sua scomparsa e chiudiamo con Anna Tatangelo che in ‘La più bella‘ parla di sua madre come di una persona “più bella delle stelle”.

Auguri festa della mamma 2024, spunti e idee sulle frasi: “Sei diventata vecchietta, ma resti la più cara e la più bella”

Vi abbiamo riportato alcune canzoni (ma sono veramente tantissime e decisamente facili da trovare, sia italiane che inglesi, francesi e spagnole) e ora non possiamo che dedicarci alle frasi per gli auguri, prendendo spunto in questa festa della mamma 2024 – come sempre – dal web. Volete un esempio? Ve ne lasciamo ben tre: “La festa della mamma 2024 è arrivata, un po’ vecchietta sei diventata, ma per noi sei sempre quella… la più cara e la più bella“; “Non aspetto una data stabilita per dimostrarti quanto ti voglio bene. Per me ogni giorno è festa della mamma, tanti auguri“.

Per chiudere – ma nelle prossime ore e giorni continueremo a proporvene di nuove, sempre ‘fresche’ ed originali – ci affidiamo al poeta Victor Hugo che a sua mamma dedicò il componimento ‘La madre’, ricco di ottimi spunti per gli auguri della festa della mamma: “La madre è un angelo che ci guarda che ci insegna ad amare!“.











