FRASI AUGURI BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA 2023/ 8 dicembre “La Madonna e la magia del Natale…”

Possiamo considerare ufficialmente iniziate le festività del Natale con la Festa dell’Immacolata, a patto di aver fatto gli auguri. Se siete a corto di frasi da inviare ad amici, parenti e colleghi, potete approfittare della nostra raccolta di frasi di auguri di Buona Festa dell’Immacolata 2023. Potete far leva sul senso di protezione della Madonna, al centro di questa giornata: «Auguri per la festa dell’Immacolata, che la Madonna ti protegga sempre» e «Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buona Festa dell’Immacolata!».

Ci sono anche versioni più generiche di frasi di auguri di Buona Festa dell’Immacolata concezione 2023: «Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Immacolata». Ma vi proponiamo anche due frasi cariche di auspici positivi: «Buona Festa dell’Immacolata, ti auguro che questa giornata sia per te occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!» e «Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri per la Festa dell’Immacolata!». (agg. di Silvana Palazzo)

FRASI AUGURI BUONA IMMACOLATA 2023: VERSO NATALE

Le feste natalizie si aprono con quella dell’Immacolata, quindi oggi, 8 dicembre 2023, è il momento di cominciare a inviare i primi auguri di questo periodo. Infatti, la giornata odierna è considerata quella con cui si apre il periodo di Natale, un giorno di festa che va celebrato con amici e parenti, a cui inviare frasi di auguri di buona Immacolata, per cui non dovete farvi trovare impreparati. Può essere un primo pensiero, ma anche un modo per ringraziare chi lo ha avuto per voi, senza rispondere in maniera del tutto scontata. Se la fantasia latita, ci siamo noi a venirvi in aiuto, visto che abbiamo raccolto una serie di idee, cioè delle frasi di auguri di Buona festa dell’Immacolata 2023 con cui scatenarvi via social, quindi non solo su WhatsApp, ma anche su Facebook, Telegram e Instagram, oltre che Twitter.

«Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria. Auguri di felice Immacolata», «Non c’è festa senza luci e Natale senza Immacolata. Buon 8 dicembre» e «Con l’augurio di passare questa giornata importante con l’affetto e il calore della tua famiglia», possono essere delle opzioni classiche se non volete sbilanciarvi troppo e restare sul semplice. «La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia», invece è una versione più religiosa tra le frasi di auguri di Buona festa dell’Immacolata 2023 per oggi 8 dicembre.

FRASI AUGURI BUONA IMMACOLATA 2023: LE CITAZIONI RELIGIOSE PIU’ BELLE

Restiamo in tema frasi religiose di auguri per una Buona festa dell’Immacolata 2023. «Attraverso Maria possiamo entrare nel Santissimo Natale, accogliamola oggi, sarò la sua luce a guidarci con tutto l’amore che ci occorre! Buon 8 dicembre a tutti!». A tal proposito, aggiungiamo anche: «Che la Santissima Madonna Immacolata ti protegga illuminando la tua via, dando tutta la luce che serve ad ogni tuo giorno e in ogni tua scelta!». Passiamo alle citazioni più belle, partendo da Papa Francesco: «Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli».

Ma Bergoglio ci ha regalato anche un’altra importante riflessione per l’Immacolata: «L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene prima del fare, e che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come Lui ci vuole. È Lui che fa in noi tante meraviglie». Concludiamo questa prima tappa del nostro viaggio tra le frasi di auguri di Buona festa dell’Immacolata 2023 con una di Papa Paolo VI: «Vergine Maria, ricordati di tutti i figli tuoi; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità».











