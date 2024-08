Qualche idea veloce per gli auguri di buon Ferragosto 2024

Tra poco più di 24 ore sarà il momento di accedere le griglie per la tradizionale grigliata di Ferragosto 2024 e mentre – ne siamo certi – impazzano le ultime ‘chiamate alle armi’ tra messaggi e telefonate per gli amici ritardatari non vanno dimenticati gli auguri: un momento sicuramente apprezzato e sentito, utile per scambiare alcune frasi o due parole con tutti quei cari che (purtroppo) non potranno festeggiare in vostra compagnia.

Noi – dal conto nostro – sappiamo che non sempre è facile ritagliarsi un po’ di tempo per cercare delle frasi di buon Ferragosto 2024 da ‘trasformare’ in auguri e se siete capitati qui sappiate che siete nel posto giusto perché da adesso fino alla tarda serata sceglieremo e vi proporremo decine e decine di spunti, comodamente elencati e – ovviamente – pronti per l’invio su WhatsApp o – nel caso vogliate raggiungere più persone possibili – per diventare simpatici post sui vostri profili social!

Canzoni a tema auguri di buon Ferragosto 2024 e alcune citazioni da Vitale alla Dickinson

Sappiamo che sarete certamente impazienti di entrare nel vivo delle frasi di auguri di buon Ferragosto 2024, ma prima di soddisfare la vostra curiosità vogliamo anche fare un passetto indietro, suggerendovi alcune canzoni che potrete cantare a squarciagola davanti alla griglia oppure seduti attorno al falò in spiaggia; ma anche da cui sarà facile trarre alcune frasi da sfruttare per gli auguri. È il caso – tra le tante – della famosa ‘Sogno di Ferragosto‘ di Raoul Casadei, ma anche di ‘Notte di Ferragosto‘ di Gianni Morandi, oppure ancora delle omonime ‘Ferragosto‘ di Cammariere e di Bersani; mentre a tema estate si potrebbe anche optare per ‘E.STA.A.TE‘ della Pausini, oppure per ‘Tra Le Granite E Le Granate‘ di Gabbani.

Ora – visto che ci siamo già dilungati troppo – passiamo subito alle frasi di auguri di buon Ferragosto 2024 partendo da una rapida carrellata di citazioni che partono da Marcello Vitale – con “L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge” -; per passare a “Vedere il cielo in estate è poesia, anche se non è scritto in nessun libro” di Emily Dickinson, chiudendo (almeno per ora!) con Stephen Littleword: “Che sia un ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene“.