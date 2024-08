Mentre fervono i preparativi per il 15 agosto, tra spesa da ultimare e pietanze da scegliere, bisogna trovare anche il tempo per scegliere le frasi di auguri di Buon Ferragosto 2024 da mandare. C’è chi selezionerà le preferite per mandarle ad amici e parenti su WhatsApp, chi invece la userà per pubblicare una nuova storia su Instagram o su Facebook. La sostanza, però, non cambia, perché potreste aver bisogno di più di una frase, visto che i destinatari sono diversi.

Partiamo da qualche proposta che potrebbe tornarvi utile per strappare una risata: “Ama il prossimo tuo. A Ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova!“. Volete puntare sulle rime? Allora ce n’è una che potrebbe anticipare anche il menù della giornata: “A Ferragosto pasta al forno e carne arrosto“. Restando in tema frasi simpatiche e ironiche per gli auguri di Buon Ferragosto 2024: “Meglio un pesce d’aprile che uno squalo di ferragosto” e “Le grigliate di Ferragosto sono il principale motivo per cui i dinosauri si sono estinti“.

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024: FRASI E RIFLESSIONI

Lasciamo per un attimo l’ironia e apriamo un altro capitolo, quello degli aforismi per gli auguri di Buon Ferragosto 2024, partendo da Tim Roth: “D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate“.

Visto che il 15 agosto è una giornata di condivisione, non solo a livello ‘alimentare’, ma soprattutto di emozioni, allora c’è Banana Yoshimoto: “La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì“.

Se tra i vostri destinatari c’è gente che ‘soffre’ particolarmente l’inverno, allora potete proporre Rasmenia Massud: “Agosto è l’ultimo barlume di divertimento e calore prima che tutto svanisca e muoia. Gli ultimi momenti di divertimento prima del congelamento. In inverno, tutto cambia“.

FEDE E SPIRITUALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO

Il 15 agosto non è solo il giorno per mandare frasi di auguri di Buon Ferragosto 2024, ma anche religiose per l’Assunzione di Maria in Cielo. Di conseguenza, se avete persone con una fede spiccata tra i vostri destinatari, potete fare scelte diverse e puntare, ad esempio, su messaggi che mettono al centro la Madre di Gesù: “Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi a porto sicuro della eterna salute. Essa ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà“, diceva Padre Pio.

Ma San Paolo VI aveva centrato il punto: “Non si può essere cristiani se non si è mariani“. Lo stesso concetto è stat espresso da San Giovanni Bosco, secondo cui “è quasi impossibile andare a Gesù se non ci si va per mezzo di Maria“. Infine, un messaggio che rispecchia il senso religioso di questa giornata in cui non bisogna fare solo auguri di Buon Ferragosto 2024: “Tanti auguri per la giornata dell’Assunzione di Maria, che grazie alla sua Immacolata concezione e al suo sacrificio ha portato Gesù Cristo tra gli uomini, liberandoli dal peccato e promettendo la vita eterna“.