Auguri di buon Natale 2022/ Frasi simpatiche dai social “Quelle lucine ingarbugliate”

Sta per iniziare il conto alla rovescia finale al Natale 2022. Oggi è sabato 17 dicembre, di conseguenza significa che al grande giorno manca una settimana più uno. Si intensifica quindi la nostra ricerca delle migliori frasi d’auguri in vista del 25 dicembre, e in questo spazio vogliamo soffermarci ancora una volta sui pensieri più simpatici e divertenti presi direttamente da Twitter. Partiamo da quanto scrive Maya Angelou, secondo cui grazie alle lucine di Natale si possono persino comprendere le persone: “Ho imparato che puoi capire molto di una persona dal modo il cui questa gestisce queste tre cose: giornate piovose, bagaglio smarrito e luci di Natale ingarbugliate”.

Spazio ad un simpatico pensiero sul cibo e sulla dieta da parte di un anonimo: “Il mio corpo mi dice “DIETA”, ma il mio cuore canta “A NATALE PUOI””. MaxMangione ha invece ben in mente cosa vorrebbe ricevere a Natale: “Per Natale non voglio fiori ma opere di bene, cioè soldi”. Fra le tante frasi d’auguri che potreste utilizzare in vista del Natale 2022, anche questo simpatico pensiero sempre a tema monetario da parte di RaF9791: “Da piccolo credevi a Babbo Natale, poi da grande credevi nella tredicesima. Alla fine scopri sempre che nessuno dei due esiste veramente”.

Spazio alle parole di m4gny sugli scatti natalizi: “Che non ti puoi fidare di nessuno lo capisci quando qualcuno insospettabile ti tagga in una foto di auguri con l’albero di Natale”. Torniamo sulla questione regali e soldi con diegoilmaestro: “- Se non sai cosa farmi per Natale regalami pure dei soldi. – Ma così non c’è la sorpresa! – Va bene dai: non dirmi quanti”.

Masse78 aggiunge sull’argomento: “Visto che sono una persona modesta ed umile, quest’anno a Babbo Natale chiederò soltanto una cosa: UN MILIONE DI EURO”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri di Natale 2022 con Ty_il_nano: “La crisi è quella cosa che metti le lucine all’albero di Natale e dopo 10 minuti: “Spegni che consumano””.

