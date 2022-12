Auguri di buon Natale 2022/ Tante frasi: fra renne di Babbo Natale, elfi e magia

Cosa c’è di più bello se non la ricerca delle frasi d’auguri per il Natale? Anche per quest’anno, 2022, è ripresa in questi giorni la caccia ai pensieri originali da apporre sui pacchetti regalo, ma anche da pubblicare sui social, o da inviare via WhatsApp ad amici e conoscenti, e una grossa mano in tal senso ve la sta dando la redazione de IlSussidiario.net, che da inizio mese sta raccogliendo per voi appunto le frasi più belle per fare gli auguri di Natale 2022. Quando mancano solo 10 giorni al grande appuntamento, abbiamo trovato per voi dei pensieri decisamente interessanti, a cominciare da queste parole simpatiche con protagonista le renne: “Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!”.

E dopo le renne potevano mai mancare gli elfi? “Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale”. Fra le frasi d’auguri di Natale 2022 più gettonate vi sono anche le filastrocche a rima, da dedicare in particolare ai più piccoli, ai nostri amati figli o nipoti: “Scende dal cielo una stella, con la coda lunga e bella, piano piano si avvicina e dolcemente ti sospira. Tanti auguri di Natale, da chi senza di te non può più stare. Buon Natale”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022: “GLI ANNI PASSANO MA…”

Spazio ad un augurio più classico: “Gli anni passano ma gli affetti restano. Ti auguro un Natale meraviglioso e speciale, sensazionale e unico. Tanti auguri di Natale”. Cosa c’è di bello che un Natale tutto l’anno? Se amate il clima natalizio sempre e comunque, allora questa è la frase perfetta per voi: “Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle frasi d’auguri più belle per Natale 2022 con gli ultimi due esempi: “Ti auguro un sereno e tranquillo Natale da trascorrere insieme alle persone che più ami. Buone feste!”, e: “Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!”.

