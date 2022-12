Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi: “Si torna bambini in questo magico periodo”

E’ il 9 dicembre, abbiamo festeggiato l’Immacolata e ci avviciniamo sempre di più al Natale. Al 25 del mese mancano solo 16 giorni, e anche oggi non potevamo esimerci dal raccogliere le frasi d’auguri più belle in vista proprio del Natale. In questo spazio abbiamo voluto concentrarci sulle citazioni più belle a tema natalizio, a cominciare da questa a firma Oren Arnold, che descrive il suo 25 dicembre così: “Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Luce per camminare nell'oscurità”

Belle anche queste parole di Agnes M. Pahro, classico esempio di pensiero da utilizzare anche come post via social: “Che cos’è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. È il fervido auspicio che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne, e che ogni strada possa portare alla pace”. Fra le frasi d’auguri più belle per Natale, occhio anche a questo pensiero pungente di Shirley Temple riguardante Babbo Natale: “Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo”.

“Un filo di luci di Natale vecchie costa 16 euro”/ Miani “Escamotage per risparmiare"

AUGURI DI BUON NATALE 2022, LE FRASI: “I NOSTRI CUORI…”

Proseguiamo con le parole di Laura Ingalls Wilder: “I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori per tutto l’anno per essere diventati di nuovo bambini nello spirito durante il periodo natalizio”, mentre per Freya Stark il Natale è casa: “Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore”.

Chiudiamo questo focus dedicato alle frasi d’auguri più belle per Natale, con le parole del maestro Charles Dickens su questo magico periodo: “È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino…”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “La gioia riscaldi i nostri cuori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA