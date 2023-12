Auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024/ Aforismi da inviare e poesie per i piccoli (20 dicembre)

Le feste sono sempre più vicine. È per questo motivo che è importante farsi trovare pronti con gli auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024. In molti apprezzano l’idea di unire i due pensieri in un unico messaggio. Le soluzioni di questo genere non mancano sul web, per cui abbiamo raccolto qualche aforisma ad hoc. “Che la magia del Natale illumini il tuo cammino e il nuovo anno ti porti successo, amore e prosperità”, questo è un esempio. E ancora: “Natale è il momento in cui condividiamo la gioia con gli altri. Possa questa gioia ritornare a te mille volte nel nuovo anno”.

“A Natale il cervello si “trasforma””/ Barbanti: “Si accendono le aree dell'empatia e delle emozioni”

Anche per chi vuole dedicarsi prima ad una festa e poi all’altra, le soluzioni per gli auguri di buon Natale 2023 non mancano. “Il Natale è un momento magico in cui l’amore e la gentilezza riempiono il cuore. Possano questi sentimenti durare tutto l’anno”, questa per la ricorrenza del 25 dicembre, e quest’altra per la mezzanotte del 31 dicembre: “Il Capodanno è un nuovo inizio, una pagina bianca piena di speranze e possibilità. Che tu possa scrivere un magnifico capitolo nel tuo libro della vita”.

Mercatini di Natale 2023/ Dove sono, quali visitare: i più belli da Nord a Sud

Auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024: quali per i bambini?

Troppo spesso dimentichiamo che non soltanto gli adulti si scambiano gli auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024. È importante però pensare anche ai bambini, che non vedono l’ora di imparare poesie e filastrocche da recitare per l’occasione.

“Nel freddo inverno, sotto la luna brillante, / Arriva Babbo Natale, un viaggio affascinante. / Con le renne e la slitta, corre nel cielo blu, / Portando doni e sorrisi, perché il Natale sei tu!”, questa può essere ad esempio esposta durante il pranzo del 25 dicembre. E ancora: “Nella notte stellata, con candele accese, / Babbo Natale arriva, porta tante sorprese. / Con la slitta tra le nuvole, svolazza nel blu, / Auguro a tutti voi un Natale gioioso e felice, come vuoi tu!”. Invece, per l’ultimo dell’anno: “Vecchio anno, vai via, il nuovo è qui, / Con una valigia di speranze, chiara e sì. / Auguri di sorrisi, di risate e allegria, / Il Nuovo Anno è qui, con la sua magia!”

Vacanze di Natale 2023, consigli di viaggio/ Gite in montagna o città europee: le proposte, ecco dove andare

© RIPRODUZIONE RISERVATA