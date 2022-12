Auguri di buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi: “Sei tu il regalo più bello”

Quando manca un solo giorno alla festa dell’Immacolata e solo 18 al Natale, intensifichiamo la ricerca delle migliori frasi d’auguri natalizie con un nuovo elenco di pensieri originali e speciali da utilizzare nelle più svariate occasioni, dal post social ad effetto, al messaggio WhatsApp, passando dagli immancabili biglietti d’auguri sui regali. Partiamo con questa frase da dedicare in particolare al proprio partner: “Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello che io potessi desiderare: te! Un regalo inaspettato, ma tanto desiderato!”.

Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi: “Che le stelle brillino su di te”

Bellissime queste parole che racchiudono la magia del Natale: “Una magica notte piena di stelle, il dolce pianto di un Bambino che annuncia al mondo nuova speranza… Gioite, aprite i vostri cuori, e rallegratevi! È Natale!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata 2022, un augurio sempre gradito: “Che questo giorno di Natale porti a te e ai tuoi cari gioia, speranza e serenità. Tanti auguri!”. C’è chi non chiede il mare per queste feste: “Non voglio molto per Natale. Chiedo solo che la persona che sta leggendo questo messaggio abbia una buona salute, sia felice e si senta amata”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Non ho la barba ma..."

AUGURI DI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022, LE FRASI: “MI FATE SENTIRE AMATO E INVINCIBILE”

Proseguiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata con: “Il Natale mi ricorda quanto sia fortunato ad avere una famiglia al mio fianco che mi fa sentire amato e invincibile! Buon Natale!”. E ancora: “Sarà che le feste mi regalano sempre emozioni speciali, ma voglio approfittare di questa gioia che ho nell’anima per farti i miei migliori auguri di buon Natale”.

Che significato ha il Natale? Ce lo svelano queste parole: “Che il Natale possa significare pace, amore, serenità e armonia nelle nostre e in tutte le Famiglie del mondo. Buone feste!”. Chiudiamo questo nuovo focus dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata 2022, con questi ultimi due esempi: “Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!”, e “Tanti auguri alla persona più importante della mia vita. Buon Natale!”.

Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi "Entrare nei jeans? Un problema..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA