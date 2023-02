Auguri di Buon San Valentino 2023/ Le frasi più belle “Ogni giorno vissuto con te…”

Mancano esattamente sette giorni al 14 febbraio, quando si festeggerà San Valentino 2023. Fervono i preparativi in vista del grande giorno ed oltre alla caccia al regalo da dedicare al proprio partner, è partita anche la ricerca delle frasi d’auguri perfette. Partiamo subito con una serie di esempi da dedicare a lui: “Sei il mio migliore amico, il mio confidente e la mia altra metà della mela. Sei il mio Valentino, l’unico e il solo. Ti amo!”.

Auguri San Valentino 2022/ Le frasi della grande letteratura per il partner

E ancora: “I miei San Valentino durano 365 giorni l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Ti amo, mio Valentino”. Proseguiamo con: “Quando ero una bambina sognavo sempre il principe delle fiabe. Oggi i miei sogni sono diventati realtà: la mia fiaba sei tu. Buona festa degli innamorati, mio Principe Azzurro!”. Fra le frasi d’auguri più belle per San Valentino 2023 anche: “Amare te è il dono più grande che la vita potesse farmi. Buon San Valentino principe del mio cuore”. Quindi: “Ti sento in ogni respiro, in ogni gesto, in ogni parola. Mi sei entrato nell’anima, ti amo!”.

IMMAGINI AUGURI SAN VALENTINO 2022/ Foto per una dolce dedica d'amore

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023, LE FRASI: “TI AMO IMMENSAMENTE”

Se invece il vostro partner fosse una lei allora dovreste guardare fra queste frasi d’auguri sempre a tema San Valentino e soprattutto a tema amoroso: “Vorrei poter tornare indietro nel tempo. Trovarti prima e amarti più a lungo. Buon San Valentino!”. Ma anche: “La prima volta che ti ho abbracciata l’ho capito: sei l’unica che abiterà per sempre il mio cuore. Ti amo immensamente!”. Quindi spazio a: “Ti amo. Potrei guardarti per un minuto soltanto e trovare in un momento mille cose che adoro di te. Buon San Valentino principessa del mio cuore!”.

San Valentino 2022/ Cene al ristorante e fiori, si spenderanno 300 milioni di euro

Infine gli ultimi due esempi: “Amo i miei occhi quando li guardi. Amo il mio nome quando lo pronunci. Amo il mio cuore quando lo ami. Amo la mia vita quando tu ci sei dentro. Amo te, mia Valentina!”, e “Esistono solo due tempi nei quali voglio stare con te: adesso e per sempre. Ti amo piccola mia!”. Prima di congedarci vi salutiamo dicendo che a breve aggiorneremo questa pagina per altre interessanti frasi d’auguri per un buon San Valentino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA