Ci troviamo – tra oggi, venerdì 18, e domani, sabato 19 ottobre 2024 – a cavallo tra due importanti celebrazioni che ci porteranno a festeggiare con le classiche ed amatissime frasi di auguri San Luca 2024 e Santa Laura con due tra gli onomastici più sentiti dato che interesseranno una buonissima parte della popolazione della nostra penisola: proprio per questo le frasi che andremo a suggerirvi nelle prossime righe (interamente incentrate sull’evangelista) potreste – oltre che conservarle per inviarle alle persone a cui più volete bene con un messaggino su WhatsApp – usarle anche sui vostri profili social per raggiungere quanti più possibili Luca.

San Luca, 18 ottobre 2024/ Oggi si celebra il terzo Evangelista

Prima di addentrarci nelle frasi di auguri San Luca 2024 vale la pena soffermarci un attimo su un interessante dettaglio che potrete altrettanto usare per i vostri messaggi, ovvero il significato storicamente attribuito al nome del santo: Luca – infatti – ci rimanda direttamente al termine latino ‘Lucius’ che rappresenta la luce e – di conseguenza – il suo portatore; mentre alcune interpretazioni vorrebbero che al nome sia associata una persona animata da un innato fascino e da una generosità fuori dal comune.

Frasi di auguri San Luca 2024: alcuni piccoli spunti per festeggiare l’onomastico

Dato che siamo tutti qui per le frasi di auguri San Luca 2024 ci tocca – a questo punto – entrare nel vivo dell’articolo, ma non prima di avervi ricordato che oltre al classico nome del santo, si celebreranno anche i Gianluca e tutti gli altri derivati; escludendo – tuttavia – le Lucia (ovvero la versione femminile del nome dell’evangelista) che hanno un onomastico a loro dedicato. Mentre passando la parola alla prima frase che potrete usare per i vostri messaggi, non possiamo che consigliarvi un sempre classicissimo “buon onomastico” corredato da speranze come quella che “questa sia una giornata unica e speciale“, oppure che “tutto ti vada nel migliore dei modi“.

Se foste in cerca di qualcosa di originale, potreste optare per qualcosa tipo: “Pensavi che me ne fossi dimenticato, ma in realtà eccomi qui con una carriolata di auguri di buon onomastico che vorrei festeggiare con una persona speciale come sei tu“; oppure anche: “Spero che il tuo santo possa seguirti in ogni tuo passo, consigliandoti e portandoti verso le scelte migliori e verso una vita ricca di sogni e soddisfazioni: buon onomastico e tanti auguri“; chiudendo – infine – con “tantissimi auguri di buon onomastico ad una persona speciale che amo profondamente“.